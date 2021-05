KORONAVÍRUS Expert to povedal na rovinu: Po akom čase si budeme musieť zopakovať očkovanie?

BERLÍN - Aj keď sa očkovaním môže pandémia čoskoro skončiť, koronavírus úplne nezmizne. Podľa Stálej očkovacej komisie (Stiko) v Nemecku nebudú dve dávky, ktoré väčšina vakcín potrebuje na úplnú ochranu, posledné. Očkovanie bude musieť byť obnovené najneskôr do budúceho roka: „Vírus nás už neopustí,“ varuje predseda Stiko Thomas Mertens.

„V zásade musíme byť pripravení na to, že každý bude možno musieť v budúcom roku obnoviť svoju ochranu preočkovaním,“ vysvetlil Mertens. Odborník na zdravie SPD Karl Lauterbach očakáva, že imunita vydrží zhruba šesť mesiacov po očkovaní. Ďalšie preočkovanie preto bude pre niektorých nutné už na jeseň.

Ak by sa v Nemecku rozšírili mutácie, proti ktorým súčasné vakcíny nie sú také účinné, bude pravdepodobne potrebné začať s adaptovanou vakcínou skôr. Vakcíny od spoločností AstraZeneca a Johnson & Johnson proti juhoafrickému variantu nefungovali tak dobre. „Ak sa tento variant u nás rozšíri do veľkej miery, mali by byť ako prví lepšie imunizovaní postihnutí ľudia.“

Mertens poukázal na to, že výrobcovia tvrdia, že už pracujú na modifikovaných vakcínach, ktoré majú byť účinné proti príslušným v súčasnosti známym mutáciám. Podľa šéfa Stiko je tiež možné, že ochrana očkovaním v jednotlivých skupinách už klesá alebo je všeobecne príliš slabá. Môže to mať vplyv na jednotlivé vekové skupiny alebo ľudí s určitými predchádzajúcimi chorobami. Podľa Mertensa sa môže stať, že u pacientov, ktorých imunitná obrana je riadená liekmi, je z krátkodobého hľadiska nevyhnutná tretia dávka.