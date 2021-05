KORONAVÍRUS Krajina spálila 20-tisíc dávok vakcíny od AstraZenecy: Toto je dôvod!

LILONGWE - Úrady v Malawi v stredu spálili 19 610 dávok vakcín proti covidu-19 od firmy AstraZeneca, ktorým prešla doba použiteľnosti. Tento krok podľa nich uistí obyvateľov krajiny, že očkovanie je bezpečné. Malawi je prvou africkou krajinou, ktorá vakcíny spálila verejne, napísal server BBC News. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pôvodne vyzývala krajiny, aby vakcíny po záruke nelikvidovali, neskôr však zmenila názor.

Malawi obdržalo 25. marca od Africkej únie (AÚ) 102-tisíc dávok preparátu spoločnosti AstraZeneca, z ktorých takmer 80 percent zdravotníci stihli ľuďom aplikovať. Použiteľné však vakcíny boli len do 13. apríla, úrady sa preto zvyšné dávky rozhodli zničiť.

Minister zdravotníctva Charles Mwansambo likvidáciu vakcín označil za nešťastnú, ale výhody tohto kroku podľa neho prevažujú. "Keď sa rozšírili správy, že máme vakcíny po záruke, zaznamenali sme, že ľudia sa nechodili do našich kliník očkovať," povedal Mwansambo BBC. "Ak ich nespálime, ľudia si budú myslieť, že používame v našich zariadeniach vakcíny po záruke. A ak neprídu, covid-19 ich ťažko zasiahne," vysvetlil minister.

Spálenie starých očkovacích preparátov podľa neho bola formalita, pretože ich zdravotníci znehodnotili už skôr. Podľa BBC News ich úrady prestali udržiavať pri požadovanej teplote. Na ich spálenie dohliadalo niekoľko vládnych úradníkov, aby zaistili "transparentnosť" procesu.

Vakcín bude dostatok

Zdravotnícke úrady zároveň uisťujú, že bude mať Malawi dostatok vakcín. Chudobná africká krajina získala zásielku 360-tisíc dávok preparátov AstraZenecy na začiatku marca cez program COVAX, ktorého cieľom je zabezpečiť očkovacie preparáty chudobnejším krajinám. Ďalších 50-tisíc dávok tej istej firmy poslala do Malawi indická vláda. S darom od Africkej únie tak mala krajina 512-tisíc dávok vakcíny. Zdravotníci ľuďom doteraz aplikovali 212 615 dávok, uviedla agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacob Nankhonya

Zdravotníci teraz dúfajú, že likvidácia dávok po záruke zdvihne u obyvateľov dôveru vo vakcináciu. "Rád by som sa nechal zaočkovať, ale akú mám istotu, že ak pôjdem do nemocnice, nedostanem starú vakcínu?" zveril sa BBC News s pochybnosťami majiteľ obchodu v metropole Lilongwe Jack Chita. Ďalšiu neistotu vyvolávajú v miestnych ľuďoch správy o vzácne sa objavujúcich krvných zrazeninách po očkovaní touto látkou.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacob Nankhonya

Vakcín po záruke je v Afrike viac

Krajina, kde žije okolo 18 miliónov obyvateľov, doteraz zaregistrovala 34 232 preukázaných prípadov koronavírusu a 1153 úmrtí s covidom-19.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacob Nankhonya

Malawi nie je podľa BBC jedinou africkou krajinou s exspirovanými vakcínami. WHO pôvodne štáty vyzývala, aby preparáty po exspirácii neničili, ale počkali, kým zistia, či sú stále použiteľné. Tento týždeň však vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že vakcíny po exspiračnej dobe by úrady mali bezpečne zlikvidovať. Malawi, podobne ako rad ďalších krajín v Afrike, sa spolieha na vakcíny od AstraZenecy. Dodávky sa ale oneskorujú, keďže hlavným dodávateľom vakcín do programu COVAX je India, ktorá zastavila vývoz dovtedy, než zaočkuje veľkú časť svojich obyvateľov.