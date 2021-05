Nová choroba X, experti varujú: Tento patogén je smrteľnejší ako koronavírus

BRISBANE - Choroba X - takto opísala WHO „novú chorobu“ s epidemickým potenciálom. A mohlo by to na nás dopadnúť ešte horšie ako koronavírus. Vedci bijú na poplach: Svet by sa mal teraz pripraviť na ďalší smrtiaci vírus.

Okrem eboly, ziky a koronavírusu varuje WHO prvýkrát tento rok aj pred „chorobou X“. Podľa odborníkov je táto choroba údajne smrteľnejšia ako Covid-19. Vedci označujú všetky budúce infekčné choroby ako „ochorenie X“, pre ktoré nie je možné prijať nijaké konkrétne preventívne opatrenia, pretože zatiaľ nie je známe, ako sa budú neznáme patogény správať. Britský online portál „Daily Star“ ako prvý oznámil znepokojujúcu správu.

„Choroba X“ je ešte smrteľnejšia ako koronavírus

Vedci napriek tomu varujú, že vírus, ktorý by mohol byť smrteľnejší ako koronavírus, by mohol vyvolať ďalšiu ničivú pandémiu a vyprázdniť všetky reštaurácie, krčmy a bary. Podľa odborníkov v súčasnosti narastá hrozba neznámych ťažko liečiteľných infekcií, ktoré sa môžu preniesť na človeka.

Každých päť rokov nový vírus?

Vedci sa v súčasnosti domnievajú, že svet by mohol čeliť novému vírusu každých päť rokov. Odborníci tvrdia, že za to môžeme predovšetkým my ľudia. S rastúcim odlesňovaním je životný priestor divých zvierat čoraz menší. Zvyšuje sa tak riziko prenosu infekčných chorôb zo zvierat na ľudí.

Zdroj: Getty Images

Vážne varovania vedcov

Profesorka Lidia Morawska z Queensland University of Technology v rozhovore pre britský denník Daily Star uviedla, že vlády z celého sveta sa musia poučiť z pandémie Covid, aby mohli v budúcnosti zabrániť ďalším vírusovým pandémiám. Vlády musia konať hneď. Lidia Morawska požaduje lepšie ventilačné systémy vo verejných budovách, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu vírusov. Iba tak zabránime tomu, aby v budúcnosti "vymierali" reštaurácie, krčmy, puby a bary.

"Covid nie je prvou pandémiou v histórii ľudstva, a preto sa nedá očakávať, že bude poslednou, bolo by to naivné. Ak by ste teraz investovali do lepšieho vetrania, ušetríte miliardy peňazí," uviedla profesorka. „Lockdown bol najtvrdšou lekciou, akú sme si mohli predstaviť, a je to lekcia, na ktorú sa veľmi rýchlo zabudne, akonáhle sa svet vráti do normálu, takže teraz je čas dávať pozor,“ varuje Morawska.

"Krčmy boli zatvorené, všetko bolo zatvorené. Keby sme vedeli, čo robíme, lockdowny by nemuseli byť také drsné a život by bol ľahší. Teraz je ten správny čas zaistiť, aby sa to už nezopakovalo." Top vedkyňa dodala, že mutujúci koronavírus sa môže stať sezónnym vírusom ako chrípka. Dodala však, že je „nemožné predpovedať“, či budeme každý rok potrebovať novú vakcínu, aby sme sa chránili pred koronavírusom.