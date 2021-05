Lekári len krútia hlavou: Je toto možné? Dievčatko (4) takmer zomrelo kvôli všiam!

INDIANAPOLIS - V Indiane v USA riskovala matka život svojej dcéry, pretože bola „príliš lenivá“ na to, aby jej odstránila vši. Teraz je súdená za zanedbanie opatery dieťaťa.

Štvorročná dcéra Shyanny Singhovej (26) takmer zomrela. Vši stále vysávali krv z jej hlavy. Zdá sa, že Singhovú to nezaujímalo. Babička štvorročného dieťaťa povedala, že ona je jednoducho „príliš lenivá“ na to, aby česala hlavu svojej dcére. Matka dvoch detí sa teraz musí zodpovedať za zanedbávanie starostlivosti detí, informuje agentúra Associated Press.

Zdroj: Facebook/Shyanne Nicole Singh

Shyanne Singhová Zdroj: Scott County Sheroff´s Office

Dievča zachránili krvnými transfúziami

Dievča zo Scottsburgu zachránila viacnásobná transfúzia krvi v nemocnici. Pri prijatí štvorročného dieťaťa 20. apríla bola informovaná aj polícia.

Ošetrujúci lekári sú toho názoru, že bez krvných transfúzií by pravdepodobne zomrela na napadnutie všami. Jej hladina hemoglobínu bola pravdepodobne najnižšia, aká bola v nemocnici zaznamenaná. Normálna hodnota je 12 g / dl. Podľa súdnych dokumentov bola hodnota štvorročného dieťaťa 1,7 g / dl. Už nemohla ani chodiť.

Zdroj: Facebook/Shyanne Nicole Singh

Sestra mala tiež vši

Šesťročná sestra dievčaťa tiež trpela obrovským napadnutím všami. Jej hladina hemoglobínu 8,6 g / dl bola vysoko nad úrovňou jej sestry, ale stále bola príliš nízka. Podľa rozhodnutia úradov obe deti teraz žijú u starých rodičov.