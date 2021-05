KORONAVÍRUS Rakúsko uvoľní pandemické opatrenia v gastronómii, turizme i športe

VIEDEŇ - Rakúsko od 19. mája uvoľní protipandemické opatrenia v oblasti gastronómie, cestovného ruchu, športu či voľnočasových aktivít, pričom vyučovanie na školách sa spustí už 17. mája. Oznámil to v pondelok popoludní vo Viedni rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Zmiernené opatrenia budú platiť pre osoby s negatívnym testom na koronavírus, potvrdením o očkovaní či prekonaní covidu, zdôraznil Kurz na tlačovej konferencii po on-line rokovaniach s premiérmi jednotlivých spolkových krajín. V gastronómii bude na rozdiel od obchodov povinná i registrácia, píše agentúra APA.

Platnosť PCR testu bude 72 hodín, antigénového testu vykonaného v odberových miestach či lekárňach 48 hodín a domáceho testu 24 hodín, približuje denník Kurier. Zaočkované osoby si zaistia prístup do spomínaných oblastí po 21 dňoch od podania prvej dávky vakcíny od firiem BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca či jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson.

Prvá dávka však nesmie byť staršia ako tri mesiace, pričom zaočkovaní nebudú testy potrebovať deväť mesiacov. Šesť mesiacov sa nebudú musieť testovať osoby zotavené z covidu. Zelenú dostanú i osoby s pozitívnym testom na protilátky nie starším ako tri mesiace. Preukázané očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V zatiaľ Rakúsko uznávať nebude.

Cez deň sa vonku bude môcť stretávať najviac desať osôb z rôznych domácností plus maximálne desať maloletých. V noci od 22.00 h do 05.00 h sa vo vnútri budú môcť stretávať najviac štyri osoby (plus šesť detí) z rôznych domácností.

Povolené budú zhromaždenia do 50 účastníkov bez priradeného miesta na sedenie s podmienkou registrácie účastníkov a nahlásením týždeň pred konaním akcie. Jedlá ani nápoje sa na nich podávať nebudú môcť a ľudia budú musieť dodržiavať dvojmetrový odstup.

Podujatia vo vnútorných priestoroch do maximálne 1500 účastníkov a do najviac 3000 ľudí vonku budú možné len s príslušným povolením a v súlade s preventívnymi opatreniami. Všetci návštevníci musia mať negatívny test na koronavírus, byť zaočkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19.

Vo vnútri gastronomických prevádzok budú môcť za jedným stolom sedieť štyria ľudia (so šiestimi deťmi) a na terasách najviac desiati (plus maximálne desať detí). Otváracie hodiny pohostinstiev sú vymedzené na čas od 05.00 h do 22.00 h. Konzumácia jedál a nápojov je povolená len pri stole. V hromadnej doprave naďalej platí povinnosť nosiť respirátory typu FFP2, ktoré sú tiež povinné v obchodoch. Zároveň platí obmedzenie jeden zákazník na 20 štvorcových metrov.

Kurz avizoval, že najneskôr 1. júla oznámi rakúska vláda ďalšie zmiernenie obmedzení. Tie by sa mali týkať i svadieb, veľkých festivalov či podujatí záujmových združení.