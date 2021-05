Firma BioNTech otvorí výrobný závod na protikoronavírusové vakcíny v Singapure

Výstavba výrobného závodu a regionálnej pobočky tejto spoločnosti v Singapure sa začne tento rok, pričom prevádzka by tam mohla byť spustená do roku 2023, píše sa vo vyhlásení BioNTechu. Otvorenie závodu v Singapure "zvýši celkovú (výrobnú) kapacitu" spoločnosti a "zvýši našu schopnosť vyrábať a dodávať naše mRNA vakcíny... ľuďom na celom svete," uviedol výkonný riaditeľ BioNTechu Ugur Šahin.

Vakcíny od BioNTechu sú navrhnuté tak, aby obsahovali tzv. mediátorovú ribonukleovú kyselinu (messanger RNA = mRNA). Tá obsahuje akýsi "návod" na výrobu tzv. hrotovej bielkoviny (spike protein), ktorá sa nachádza v "lúčikoch" vychádzajúcich z tela koronavírusu SARS-CoV-2.

Táto mediátorová RNA je súčasťou očkovacej látky a slúži na to, aby imunitný systém vírus rozpoznal po tom, ako sa dostane do tela. Na rovnakom princípe funguje aj vakcína od americkej spoločnosti Moderna. Koronavírusová vakcína, ktorú BioNTech vyrába v spolupráci s americkou firmou Pfizer, sa vlani stala prvou očkovacou látkou schválenou západnými krajinami. Americko-nemecké konzorcium Pfizer-BioNTech v súčasnosti svoju vakcínu dodáva do viac ako 90 štátov. Očakáva sa, že do konca tohto roka svoju výrobu zvýši na tri miliardy dávok.