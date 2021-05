KORONAVÍRUS Čo si myslia ľudia, ktorí odmietajú vakcínu alebo pochybujú? Šokujúce zistenia

WASHINGTON - Čo si myslia ľudia, ktorí odmietajú vakcínu proti covidu-19 alebo o nej majú pochybnosti? Túto otázku si položil reportér amerického magazínu The Atlantic a v snahe nájsť odpoveď absolvoval rozhovory s viac ako desiatkou Američanov skeptických voči očkovacej kampani.

Ich úvahy v tomto smere sú podľa neho úzko späté s vnímaním pandémie ako takej. "Všetci, s ktorými som hovoril, sú mladší ako 50 rokov. Niektorí z nich sa označili za republikánov a nikto z nich sa nehlásil k súčasnej podobe Demokratickej strany ako k svojmu politickému domovu. Väčšina z nich povedala, že nie sú proti všetkým vakcínam, len nechcú túto vakcínu. Povedal som im, že som jednoznačný zástanca vakcín, ale že tento článok nebude snaha urobiť z nich zbabelcov. Chcel som vytvoriť národopis stanoviska, ktorému sám dobre nerozumiem," uviedol autor článku Derek Thompson.

Imunite veria viac ako vakcíne

"Mnohí ľudia, s ktorými som hovoril, povedali, že pokiaľ ide o ochranu pred covidom-19, veria svojmu imunitnému systému," napísal novinár. "Nikto sa na to nikdy nepozerá z pohľadu niekoho, ako som ja," povedal 39-ročný Bradley Baca z Colorada, ktorý sa živí ako vodič kamiónu. "Pretože som kľúčový pracovník, pandémia nemohla môj život zmeniť a ja som vedel, že covid dostanem, nech sa stane čokoľvek. Teraz si myslím, že mám protilátky, prečo by som mal teda podstupovať riziko s vakcínou?" povedal.

Podobne sa na vec pozerá 31-ročný Derek Perrin z Connecticutu, ktorý nedávno covid-19 prekonal. "V decembri 2020 som mal pozitívny test a pociťoval som rôzne symptómy. Keďže som už preukázateľne prežil jeden stret s týmto vírusom, nevidím dôvod brať si vakcínu, ktorá bola schválená len k núdzovému použitiu. Svojmu imunitnému systému verím viac než tomu súčasnému experimentu," uviedol.

Dlhodobejšie vedľajšie účinky vakcín

Iní respondenti vyjadrovali obavy z toho, že by vakcíny mohli mať dlhodobé vedľajšie účinky. Mnohí tiež povedali, že si vyhľadali informácie o rizikách spojených s covidom-19 pre ľudí mladších ako 50 rokov a mali pocit, že pandémia pre nich nepredstavuje nijak závažnú hrozbu. "Pravdepodobnosť, že zomriem pri dopravnej nehode, je vyššia, než že ma zabije covid," povedal Texasan Michael Searle. "Ale neprestanem kvôli tomu riadiť," dodal.

"Po mnohých konverzáciách a výmenách e-mailov som si vytvoril obraz o tom, čo považujem za všeobecný príbeh amerického odmietača vakcíny. A myslím, že najlepším spôsobom, ako ho vysvetliť, je dať ho do kontrastu s mojím vlastným príbehom," zhrnul autor článku Thompson.

Pohľad autora

"Môj pohľad na vakcíny začína pri mojom pohľade na pandémiu. Covid-19 naozaj nechcem chytiť. Nielen, že sa chcem vyhnúť chorobe s neistými dlhodobými dôsledkami, tiež ju nechcem odovzdať niekomu vo vysoko ohrozenej skupine, ako je moja babička alebo cudzí človek s oslabenou imunitou. Na viac ako rok som radikálne zmenil svoj život, aby som sa infekcii vyhol. Takže som bol nadšený, keď som sa dozvedel, že vakcíny účinne bránia vážnemu priebehu a prenosu. Bez váhania som sa prihlásil na očkovanie aj potom, čo som si prečítal o všetkých vedľajších účinkoch," uviedol.

Príbeh odmietača vakcín mladšieho ako 50 rokov začína podľa autora článku úplne inde: Hrozba koronavírusu je hrubo preháňaná. Áno, je vhodné a dobré chrániť starých a zraniteľných ľudí, ale ja starý ani zraniteľný nie som. Keď sa nakazím, budem v poriadku. Vlastne už som sa možno nakazil a som v poriadku. Neviem, prečo by som mal túto chorobu považovať za niečo nebezpečnejšie než šoférovať auto, čo je riskantná vec, ktorú robím každý deň bez akéhokoľvek rozmýšľania. Liberáli, demokrati a zdravotnícke elity sa toľkokrát plietli, že by nám bolo lepšie, keby sme robili opak skoro všetkého, čo hovoria.

Pokusný králik?

"Rovnako tak ako môj covidový príbeh formuje moje nadšenie ohľadom vakcín, covidový príbeh tejto skupiny formuje ich skepticizmus. Znova a znova som počul variácie na rovnaké motívy: Nepotrebujem od nejakého neznámeho farmaceutického výrobku povolenie na to robiť veci, ktoré už robím. Veď to ani nie je vakcína schválená (americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv) FDA, je povolená pre stav núdze. Pre mňa osobne ale covid-19 stavom núdze nie je. Prečo by som sa teda mal hlásiť ako pokusný králik na terapiu, ktorú nepotrebujem?" napísal novinár.

"Ako u zástancov vakcíny, ako som ja, tak u odporcov, s ktorými som hovoril, je prístup k vakcíne prepojený s prístupom k pandémii. Akokoľvek si myslím, že mám vo veci pravdu, moje uvažovanie je jasne motivované. Rušil som dovolenky, zrušil som svoju svadbu, vyhýbal som sa stolovaniu vo vnútri a 15 mesiacov som bol hlavne doma. To všetko bola otrava. Vakcinačnej kampani držím palce," napísal ďalej autor.

"Ale mojím respondentom je to skrátka jedno. Cestovali, jedli v reštauráciách, schádzali sa s kamarátmi, dostali covid-19, alebo ho nedostali, prežili a povedali si, že o nič nejde. Ba čo viac, prežili napriek tomu, že nehľadeli na odporúčania (Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb) CDC, (Svetovej zdravotníckej organizácie) WHO, (epidemiológa) Anthonyho Fauciho, demokratických zákonodarcov a liberálov. U tých odpovede na akékoľvek otázky spojené s vírusom nehľadajú," zakončil Thompson.