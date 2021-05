KORONAVÍRUS Dánsko nebude používať jednu z vakcín: Záujem o ňu má táto krajina

Webová stránka podľa agentúry PAP odkazovala na krátky premiérov list zo 4. mája, v ktorom napísal: "V uplynulých dňoch som si všimol, že Dánsko sa rozhodlo, že nebude používať vakcínu Johnson & Johnson na domácom trhu. Ak by sa Dánsko rozhodlo predať niektoré zo svojich zásob, Poľsko je pripravené ich odkúpiť." Morawiecki dodal, že pre Poľsko a Poliakov by to bolo niečo viac než vzájomne výhodná transakcia. "Znamenalo by to gesto solidarity posilňujúce naše partnerstvo," napísal v zmienenom liste, pričom vyjadril nádej, že dánska premiérka prijme jeho návrh pozitívne.

Dánsko v pondelok oznámilo, že pre obavy z vážnych vedľajších účinkov zahŕňajúcich krvné zrazeniny do svojej národnej očkovacej kampane nezahrnie vakcínu od amerického výrobcu Johnson & Johnson. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) i Európska agentúra pre lieky (EMA) túto vakcínu na použitie schválili. V EÚ je zatiaľ určená pre ľudí vo veku od 18 rokov.