FOTO Tínedžerka (14) tvrdila, že otehotnela s 10-ročným Ivanom: Nakoniec odhalila krutú pravdu

Pred pár mesiacmi Darju Sudnišnikovú podľa jej slov znásilnil tínedžer z mesta Železnogorsk. s ktorým navyše otehotnela. Bála sa však priznať, preto za otca svojho nenarodeného dieťaťa označila desaťročného Ivana. Dvojica sa objavila aj v ruskej televíznej šou, kde svorne tvrdili, že budú mať spolu dieťa. No krátko nato dievčina prezradila skutočnú pravdu.

Zdroj: Youtube/Disclosed News

Odvtedy začala postupne na Instagrame odhaľovať podrobnosti o svojom tehotenstve. Dokonca priznala, že musela ísť do nemocnice, pretože jej hrozil potrat. "Lekári zistili, že riziko potratu je vysoké, preto som teraz v nemocnici," uviedla Darja na sociálnej sieti.

Podľa miestnych správ sa päťnásťročný chlapec dostal do domáceho väzenia, pretože na tom trvala Darjina rodina. Ruský vyšetrovací výbor však nevydal žiadne vyhlásenie a nezačal v tejto veci ani vyšetrovanie. Blízky zdroj uviedol, že tínedžer sa chcel s dievčinou milovať, no ona odmietla. Potom sa jej vyhrážal, že ju na sociálnych sieťach označí za suku, ak sa bude brániť. "Chytil ju za vlasy a povedal, aby si vyzliekla tričko. Všetko to prebehlo rýchlo, na schodisku obytnej bytovky," priblížil zdroj.

Zdroj: Instagram/18_u­verdig_iv18_

V televíznej relácií vystúpil aj lekár, ktorý potvrdil, že desaťročný Ivan je príliš nezrelý na to, aby mohol byť otcom dieťaťa. To by mohol byť dôkaz o tom, že skutočne došlo ku znásilneniu iným chlapcom. Napriek tomu je Ivan stále prekvapivo tvrdí, že otcom dieťaťa je on. Darja sa vďaka príbehu stala slávnou na Instagrame. Podľa psychologičky Oksany Anishchenkovej jej to pomáha vyrovnať sa s traumou.