FOTO Ľudia sú pobúrení vzťahom dvoch detí: Dievča (8) chodí s chlapcom (13), jej matke to nevadí!

Iba osemročná Milana Makhanetsová má takmer sedem miliónov sledovateľov na singapurskej aplikácii Likee, ktorá je podobná TikToku. Táto aplikácia je obľúbená u ruských a ukrajinských detí. Dievča tiež pracuje ako modelka a často sa zúčastňuje detských módnych prehliadok. Na Instagrame v dnes už odstránenom príspevku prezradila, že začala randiť s trinásťročným chlapcom menom Pasha Pai, ktorý podľa všetkého žije v Moskve. "S Pasha sme teraz pár," napísala Milana na sociálnej sieti.

Verejnosť je z tohto škandalózneho vzťahu dvoch detí pobúrená. V jednom z instagramových príbehov hrdličky dokázali svoju lásku fotkou, na ktorej sa bozkávajú. Údajne dokonca spia v jednej posteli. Na ďalšom zábere je zas Milana len v spodnej bielizni a čistí si zuby.

Akonáhle sa príbeh dostal do hlavného spravodajstva, väčšina provokatívnych fotografií a videí zo sociálnych sietí zmizla. Podľa dostupných informácií účet dievčiny spravuje jej mama Darya. V jednom príspevku vysvetlila, že so vzťahom svojej dcéry nemá žiadny problém. "Je to ich život a prídu na to sami," poznamenala. Za svoje slová sa stala terčom veľkej kritiky, pričom niektorí dokonca navrhujú, aby jej úrady Milanu odobrali. "Za peniaze sexualizuje svoje vlastné dieťa. Odhliadnuc od vrieskajúcich detí v komentároch si Darya neuvedomuje, že obrovské počty sledovateľnosti pochádzajú od pedofilov," vyjadrila sa na Facebooku Kyjevčanka menom Gerda Weberová. Poznamenala tiež, že Milana ako mladá modelka môže mať veľmi skoro problém s drogami alebo čeliť vážnym psychologickým problémom.

Právnička Anna Malyarová vyhlásila, že Darya urobila z osemročného dievčaťa zvodnú ženu pre zvrhlosti. Ku škandálu sa vyjadril aj miestny novinár a bývalý politik Igor Mosiychuk, ktorý povedal, že prípad si vyžaduje okamžitý zásah štátnej polície. "Celá táto propagácia Milany a Pashu na sociálnych sieťach je veľmi, veľmi blízka detskej pornografii a je živnou pôdou, ktorá láka a stimuluje pedofilov, aby konali," napísal na Facebooku.