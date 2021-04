Šokujúce priznanie šéfa tajných služieb! Veľká špionáž priemyselných krajín: Poznáme dôvod

V prvom odvysielanom interview, ktoré vôbec dal nejaký slúžiaci šéf MI6, Moore povedal, že táto záležitosť je "pre našu krajinu a pre planétu prvoradým bodom v agende medzinárodnej zahraničnej politiky". "Samozrejme, v tejto oblasti máme svoju úlohu," povedal Moore pre rozhlasovú stanicu Times Radio, ktorá označila spomínanú rozvíjajúcu sa oblasť celosvetovej špionáže za "zelenú špionáž".

"Ak sa ľudia podpíšu pod záväzky týkajúce sa klimatických zmien, tak je asi našou povinnosťou uisťovať sa, že naozaj plnia to, čo podpísali," dodal šéf MI6. "Zvykne sa hovoriť 'Dôveruj, ale preveruj'. Pri klimatických zmenách, kde je potrebné férové správanie každého účastníka (dohody), treba občas preverovať, či sa tak aj správa," uviedol Moore. V rozsiahlom interview odvysielanom v nedeľu šéf MI6 tiež povedal, že ruský prezident Vladimir Putin bol nedávno varovaný, že Moskva "zaplatí obrovskú cenu", ak ruskí vojaci vpadnú na Ukrajinu.

Rusko začalo v piatok sťahovať svoje ozbrojené sily od hraníc Ukrajiny, kde sa dovtedy niekoľko týždňov mobilizovali a mali manévre, čo zvýšilo napätie medzi Ruskom a Západom. "Rusi nemajú absolútne žiadne pochybnosti, aký je v tejto veci postoj Spojeného kráľovstva," dodal Moore. "Nemajú ani žiadne pochybnosti, aký je postoj Bidenovej administratívy, pretože komunikačné kanály sú otvorené."

Pracuje pre nich aj James Bond

Moore je bývalý veľvyslanec v Turecku a plynulo rozpráva turecky. Za šéfa MI6, pre ktorú vo filmoch pracuje aj najslávnejší fiktívny agent na svete James Bond, ho vymenovali vlani v júli. V interview Moore informoval, že MI6 prvýkrát verejne robí nábor na miesto externého odborníka, ktorý má riadiť oddelenie pre dômyselné prístroje a technické vybavenie agentov - táto úloha má v bondovkách krycie označenie "Q".

Moore prekvapujúco povedal, že tento post na technickom oddelení dostal názov "generálny riaditeľ Q", ktorý je priamo prevzatý z filmov o Bondovi. "V tomto prípade život napodobnil umenie," vysvetlil. "Prebudovávali sme naše technické oddelenie a nemohli sme nájsť ten správny názov pre vedúceho. A tak sme sa nakoniec rozhodli pre Q."

Vo filmoch v rokoch 1995 až 2015 hrala šéfku MI6 Judi Denchová, ktorá mala krycie označenie "M". V skutočnosti je táto rola v rámci tajnej služby známa ako "C". Moore preto v rozhovore rýchlo k svojej funkcii dodal: "Ale C je stále C - nikdy sme neprešli na označenie M."