Obavy v USA: O chvíľu bude neskoro! Dve krajiny modernizujú jadrový arzenál oveľa rýchlejšie

WASHINGTON/MOSKVA/PEKING- Rusko a Čína modernizujú svoje arzenály jadrových zbraní rýchlejšie ako Spojené štáty, povedal podľa serveru televízie CNN pri utorkovom vypočutí v Kongrese šéf strategického veliteľstva amerických ozbrojených síl Stratcom Charles Richard. Ak USA nezačnú do svojich zbraní viac investovať, riskujú podľa neho to, že v očiach svojich súperov "stratIA dôveryhodnosť".

Rusko "agresívne" modernizuje a rozvíja svoje jadrové zbrane a "je s tým na 80 percent hotové, zatiaľ čo my sme na nule", povedal Richard, ktorý riadi veliteľstvo amerického jadrového arzenálu. "Je jednoduchšie popísať, čo nemodernizujú - nič - ako to, čo modernizujú, čo je v podstate všetko," dodal.

Peking podľa neho rozvíja svoje jadrové zbrane tak rýchlo, že "neuplynie týždeň, bez toho aby sme o Číne nezistili niečo, čo sme doteraz nevedeli". Hoci je arzenál Číny výrazne menší ako ten ruský či americký, prechádza teraz podľa Richarda bezprecedentným rozmachom.

Porovnanie rýchlosti modernizácie

Zmluva o jadrovom odzbrojení START uzavretá medzi Ruskom a USA stanovuje, že obe krajiny môžu mať na svojich rozmiestnených medzikontinentálnych raketách, v jadrových ponorkách a strategických bombardérov maximálne 1550 hlavíc. Čína má podľa odhadov Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) asi 320 hlavíc.

Richard výboru oznámil, že má Čína teraz viac takzvaných obohatených jadrových reaktorov, ako mala pôvodne, čo je podľa neho príklad toho, "ako rýchlo sa Čína mení, alebo aspoň toho, ako rýchlo na to prichádzame". Množivé reaktory vyrábajú viac štiepneho materiálu, než samy spotrebujú. "S množivým reaktorom teraz máte k dispozícii bohatý zdroj plutónia v kvalite použiteľnej v zbraniach," povedal Richard. "To zmení horné limity toho, čo by Čína mohla urobiť ohľadom rozvoja svojich jadrových možností, ak by chcela," dodal.

Šéf Stratcom tiež varoval, že podľa zistení amerických tajných služieb má Čína časť svojich zbraní pripravených na okamžité odpálenie a že by mohla vypáliť jadrový protiútok hneď vo chvíli, keď jej senzory zaznamenajú prichádzajúcu hrozbu. Predpisy v USA napríklad stanovujú, že začatie protiútoku je možné až po potvrdení trajektórie prichádzajúcej rakety a uistenia, že nesie jadrovú hlavicu.

USA riskujú, že sa dostanú do kritického bodu

Rusko má podľa Richarda zase k dispozícii mnoho nového vybavenia. "Majú druhú generáciu novej ponorky s balistickými strelami a majú pre ňu nové rakety. Sú celkom schopné. Majú veľmi pôsobivú medzikontinentálnu balistickú raketu na tuhé palivo, úplne novú. Majú nové mobilné rakety. Lepšie vyzbrojili svoje bombardéry," zhrnul modernizáciu ruského arzenálu.

USA majú podľa šéfa Stratcomu v súčasnej chvíli "adekvátnu" protiraketovú obranu, mali by sa však uistiť, že udržia tempo s postupom svojich geopolitických rivalov. "Bez investícií do existujúcich zbraní riskujeme zastarávanie a irelevantnosť a mohli by sme sa dostať do bodu, kedy nám už žiadny objem peňazí nepomôže so znížením operatívnych rizík, ktorým budeme čeliť," poznamenal Richard.