KORONAVÍRUS V Nemecku sa sprísnia pravidlá: Platiť budú v oblastiach s vysokou incidenciou

BERLÍN - Sporný nemecký zákon o ochrane pred infekciami, ktorý na celoštátnej úrovni zavádza tzv. ručnú brzdu pri vysokej incidencii nákazy a zjednocuje tak pravidlá v boji s koronavírusovou pandémiou pre všetkých 16 spolkových krajín Nemecka, vstúpi do platnosti v sobotu. Stane sa tak po tom, ako ho vo štvrtok schválila Spolková rada, podpísal ho prezident Frank-Walter Steinmeier a bol zverejnený vo vestníku spolkových zákonov.

Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ak sa bude týždňová incidencia, teda počet prípadov nakazených na 100.000 obyvateľov, v nejakom okrese či meste tri dni za sebou pohybovať na hodnote vyššej ako 100, začnú opatrenia vyplývajúce zo schválenej novely zákona platiť automaticky, priblížil rezort vnútra v Berlíne. Zmenu infekčného zákona schválila vo štvrtok horná komora nemeckého parlamentu na mimoriadnom zasadnutí napriek tvrdej kritike zo strany premiérov spolkových krajín. Za jeden z najproblematickejších bodov považujú zákaz vychádzania od 22.00 h do 05.00 h, ktorý je podľa nich protiústavný. Výnimky z neho predstavujú do polnoci napríklad individuálne prechádzky či beh. Ešte v stredu predmetný zákon schválili poslanci dolnej komory parlamentu (Spolkového snemu).

Kancelárka Angela Merkelová reformu predmetného zákona obhajovala ako nevyhnutnú. "Som si vedomá toho, že obľúbenosť núdzovej brzdy má svoje hranice," povedala. Zdôraznila, že sprísnenie zákona je potrebné v rámci boja proti tretej vlne pandémie. Pri vysokej incidencii stanovuje zákon obmedzenie stretávania sa na členov jednej domácnosti s maximálne jednou ďalšou osobou okrem detí do 14 rokov. Ak bude v nejakej oblasti týždňová incidencia tri dni po sebe vyššia ako 165, školy musia prejsť na dištančné vzdelávanie. Podniky musia dva razy do týždňa zaistiť testovanie svojich zamestnancov. Takisto bola v zákone ukotvená povinnosť ponúknuť ľuďom prácu z domu, ak je to možné.

Zákon tiež pri vysokých hodnotách incidencie nad 100 nariaďuje zatvorenie voľnočasových zariadení vrátane plavární, sáun, wellness centier či diskoték, ako aj kultúrnych centier - kín, divadiel, múzeí či galérií. Na návštevu kaderníctiev je potrebný negatívny výsledok testu na koronavírus nie starší ako 24 hodín. Povolený je aj pri vysokej incidencii individuálny šport. Reštaurácie môžu jedlo len rozvážať alebo predávať z výdajného pultu. Zakázaný je i prenájom turistického ubytovania. Návšteva obchodov je povolená okrem potravín, drogérií a ďalších vybraných prevádzok len s negatívnym testom a s vopred dohodnutým termínom.