KORONAVÍRUS EÚ zvažuje nepredĺženie zmluvy s AstraZenecou pre meškanie dodávok

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Christophe Ena

BRUSEL - Európska komisia nemusí predĺžiť zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe vakcín proti covidu, a to pre opakované oneskorovanie dohodnutých dodávok. Zmluva aktuálne platí do konca júna. Uviedol to v nedeľu eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorého citovala agentúra AFP.