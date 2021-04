Akoby mi niekto sedel na hrudi, povedal Tomáš (45): Po COVIDE mu pomohli špeciálne cvičenia

VIDEO Simona opísala svoj boj s chronickým covidom-19

Tomáš pre český Blesk uviedol, že keď ho počas prechádzky striasla zimnica, tušil, že nepôjde o dôsledok nádchy. Ešte v ten deň si ľahol do postele so zvýšenou teplotou. Test na zistenie prítomnosti covidu-19 následne potvrdil jeho obavy. Tomáš bol infikovaný novým koronavírusom.

Po piatich dňoch stratil chuť i čuch. Najväčšiu starosť mu však robilo zhoršené dýchanie. „Nemohol som sa poriadne nadýchnuť. Bolo to, ako by mi niekto stále sedel na prsiach,“ opísal muž s tým, že dýchavičnosť ho sužovala aj po prekonaní infekcie.

Úľava sa dostavila po pár týždňoch cvičenia

Jeho kroky preto smerovali k pľúcnemu špecialistovi (pneumológovi), ktorý ho poslal na fyzioterapiu. Tomáš si od nej sľuboval, že mu pomôže prinavrátiť fyzickú kondíciu a zhodiť nadbytočné kilá. Lekárka mu však odporučila dýchacie cvičenia. „Vysvetlila mi, že kvôli dýchacím ťažkostiam, ktoré ma sprevádzali v priebehu infekcie a po nej, musím začať zvoľna, a postarať sa predovšetkým o pľúca. Mám teraz sériu dýchacích cvičení, ktoré si opakujem každý deň. Zaberie mi to asi 20 minút,“ skonštatoval Čech. „Po mesiaci cvičenia sa mi konečne opäť lepšie dýcha. Ešte ma čaká jedna kontrola na pľúcnom a potom by sme sa v rámci fyzioterapie mali pustiť do cvičenia s väčšou záťažou,“ dodal.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP

Podľa lekárky je rehabilitácia dýchacieho systému veľmi dôležitá. „Priebeh ochorenia covid-19 je veľmi rôzny – od bezpríznakového priebehu cez mierny, ťažký, až po pacientov, ktorí boli na umelej pľúcnej ventilácii,“ pripomenula Eliška Sovová, prednostka Kliniky telovýchovného lekárstva a kardiovaskulárnej rehabilitácie FN Olomouc. „Preto je prístup k rehabilitácii veľmi individuálny. Pri ľahkých formách je možné postupne zvyšovať fyzickú záťaž, pri postihnutí pľúc, najčastejšie zápalom (pneumónia), je potrebné najpv začať s dýchacou rehabilitáciou, postupne pridávať posilňovacie cviky na dýchacie svaly, a potom až zvyšovať fyzickú záťaž,“ uviedla ďalej Sovová. Ako doplnila, v Tomášovom prípade sa zistila porucha dýchacieho vzorca. „Preto mu bolo odporučené začať s dýchacou rehabilitáciou, na ktorú potom bude nadväzovať ďalší vytrvalostný tréning a posilňovacie cvičenie.“

Pacientom, ktorí mali mierny priebeh nového koronavírusu, lekári odporúčajú, aby sa čo najskôr vrátili k pohybovým aktivitám.