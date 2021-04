KORONAVÍRUS Experti z CDC radia: Ak po očkovaní pociťujete túto bolesť, vyhľadajte lekára

ATLANTA - Reakcie na očkovaciu vakcínu sa rôznia, po jej podaní reaguje každý organizmus individuálne. Podľa odborníkov by však mali odznieť do 48 hodín po vakcinácii. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na symptómy, ktoré môžu signalizovať aj niečo vážnejšie ako iba bežnú odozvu imunitného systému na vakcínu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vyvoláva rôzne reakcie ovplyvnené viacerými faktormi, medzi ktoré patrí vek, pohlavie či samotná očkovacia látka. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozornilo tento týždeň na zdravotné komplikácie, ktoré sa môžu okrem bežných účinkov objaviť po podaní vakcíny Johnson & Johnson.

Ak pocítite bolesť nohy, brucha alebo hlavy, možno budete musieť kontaktovať svojho lekára

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) spolu s CDC upozornili na riziko vzniku krvnej zrazeniny známej ako trombóza mozgových žilových dutín (CVST) v kombinácii s nízkou hladinou krvných doštičiek (trombocytopénia) po podaní vakcíny Johnson & Johnson. "Ľudia, ktorí dostali túto vakcínu v priebehu ostatných troch týždňov a pociťujú silné bolesti hlavy, brucha, nôh alebo dýchavičnosť, by sa mali obrátiť na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti," radia agentúry. Aj keď je táto imunitná reakcia mimoriadne zriedkavá, je dôležité na ňu upozorniť. Podľa centra Johns Hopkins Medicine sú ďalšími príznakmi CVST skreslené videnie, mdloby, strata vedomia a kontroly nad pohybmi časti tela či záchvaty.

Niektoré z týchto príznakov sú zameniteľné s bežnými vedľajšími účinkami očkovania

Aj keď je nevyhnutné počúvať svoje telo a v prípade problémov sa obrátiť na lekára, treba tiež poznamenať, že niektoré príznaky CVST sa prekrývajú s bežnými reakciami na očkovanie, ako napríklad bolesti hlavy a svalov. Symptómy signalizujúce prítomnosť krvnej zrazeniny sa môžu prejaviť do jedného až troch týždňov po očkovaní, zatiaľ čo vedľajšie účinky očkovacej látky by mali ustúpiť do niekoľkých dní po podaní dávky. Ak vám aj nebola podaná vakcína Johnson & Johnson a trpíte nezvyčajne silnou bolesťou, bude najlepšie, ak sa poradíte s lekárom.