Stovky svetových osobnosti vyzývajú na prelomový krok v boji s KORONAVÍRUSOM: Medzi nimi aj Radičová

WASHINTON - Vyše 175 laureátov Nobelovej ceny a bývalých vrcholných vládnych predstaviteľov vyzvalo Spojené štáty, aby pozastavili platnosť patentov vakcín proti covidu-19. Krok by podľa nich prispel k väčšej výrobe preparátov a rýchlejšiemu očkovaniu, a to hlavne v chudobnejších krajinách, napísal v stredu denník Financial Times. Medzi signatármi výzvy sú aj bývalý český premiér Jan Fischer, bývalá predsedníčka slovenského vlády Iveta Radičová či bývalý poľský prezident Lech Walesa.