Kurióznejší prípad ste ešte nevideli: Muž nabúral do obchodu s rybárskymi potreby a vliezol nahý do akvária

Kuriózny prípad sa stal v americkom štáte Alabama, nahý muž skočil do akvária v obchode šípku (Zdroj: Twitter/@CollinRugg)

K incidentu došlo 4. januára. Najskôr 42-ročný muž vrazil do stĺpu miestneho obchodu a krátko na to vystúpil, vyzliekol sa a namieril si to rovno do obchodu. Nahý vliezol do obrovského akvária a neváhal si do akvária skočiť aj šípku, informoval Advance Local.

NEW: Alabama man arrested after taking a dive into the fish aquarium at a Bass Pro Shop in Leeds, Alabama.



The man intentionally drove a vehicle into a pole outside the store before taking off his clothes and jumping in the fish tank.



When the police arrived, the man, George… pic.twitter.com/wcVTnUtQoC — Collin Rugg (@CollinRugg) January 6, 2024

If they don’t want you to swim at BassPro then why is there a pool? pic.twitter.com/FrstAO2tJU — Austin Grantham (@UncleNachoDog) January 5, 2024

Polícia a svedkovia iba neveriacky krútili hlavami. George bol dokonca agresívny na policajtov a nadával im. Z akvária neskôr vypadol a polícia ho zadržala. Policajný šéf Paul Irwin upresnil, že incident sa stal krátko pred uzávierkou. Video, ktoré urobili svedkovia zachytáva vtrhnutie do obchodu ako aj neprimerané správanie muža. V akváriu sa nachádzal asi päť minút kým ho polícia stihla spacifikovať. Bol prevezený do nemocnice na psychiatriu a neskôr do väzenia v okrese St. Clair. Je obvinený z výtržníctva, kladenia oporu pri zatýkaní, útoku na policajta, vrátane obnažovania sa na verejnosti z trestného činu výtržníctva.