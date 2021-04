KORONAVÍRUS Americká vláda zakázala fabrike vyrábať vakcínu AstraZeneca: Prevádzku preberá Johnson & Johnson

WASHINGTON - Americká vláda poverila spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) prevádzkovaním fabriky, v ktorej došlo k znehodnoteniu 15-tich miliónov dávok jej vakcíny proti chorobe COVID-19. Vláda zároveň továrni zakázala vyrábať vakcínu od firmy AstraZeneca. V nedeľu o tom informoval americký denník The New York Times.

Americké ministerstvo zdravotníctva chce týmto mimoriadnym krokom predísť znehodnoteniu ďalších šarží očkovacej látky J&J, uviedli pre The New York Times dvaja vysokopostavení predstavitelia rezortu zdravia. Tieto zmeny potvrdila aj firma J&J, keď uviedla, že "preberá plnú zodpovednosť" za výrobu svojej vakcíny vo fabrike spoločnosti Emergent BioSolutions. Spoločnosť AstraZeneca vo vyhlásení uviedla, že sa v spolupráci s Washingtonom pokúsi nájsť novú fabriku, kde bude svoju očkovaciu látku vyrábať.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena takto reagovala na nedávno zverejnené informácie, že spoločnosť Emergent BioSolutions omylom zmiešala ingrediencie z dvoch rôznych vakcín, čím znehodnotila spomínaných 15 miliónov dávok vakcíny J&J. Médiá o znehodnotenej šarži informovali vo štvrtok 1. apríla. Hovorca biotechnologickej firmy Emergent BioSolutions so sídlom v štáte Maryland záležitosť odmietol komentovať. Pre The New York Times uviedol len toľko, že spoločnosť bude vyrábať vakcínu od AstraZenecy do tej doby, kým od Washingtonu nedostane upravenú zmluvu.

Podľa odborníkov na produkciu vakcín americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA) v minulosti nedovoľoval, aby sa v jednej fabrike vyrábali dve rôzne vektorové vakcíny, pretože hrozí zamenenie ingrediencií či kontaminácia. Biely dom v pondelok oznámil rozšírenie národného vakcinačného programu s cieľom zaistiť, aby do 19. apríla malo nárok na zaočkovanie proti covidu až 90 percent dospelých obyvateľov Spojených štátov. Americký regulačný úrad doteraz schválil na použitie vakcíny proti COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech, J&J a Moderna. Zámerom Bidenovej administratívy je, aby bolo počas prvých 100 dní jeho vlády, čiže do konca apríla, zaočkovaných 200 miliónov Američanov. Do soboty dostalo aspoň prvú dávku už viac ako 100 miliónov osôb.