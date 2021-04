Americké úrady vyzdvihli vrak vrtuľníka, v ktorom zahynul najbohatší Čech Kellner

Kellner vo svojich 56 rokoch zahynul, keď so skupinou sprievodcov a známych vyrazil na heliskiing, čo je extrémny šport, pri ktorom jazdci na lyžiach alebo snowboarde vystúpia z vrtuľníka do voľného terénu. Vrtuľník však severne od najväčšieho aljašského mesta Anchorage narazil do hory blízko ľadovca Knik a potom sa valil niekoľko sto metrov po svahu dole. Zahynul pilot a štyria z piatich členov posádky. Jediným zachráneným je bývalý český reprezentant v snoubordingu, 48-ročný David Horváth, ktorý skončil vo vážnom stave v nemocnici Providence Alaska Medical Center v Anchorage. V jeho svedectvo vyšetrovatelia tiež dúfajú.

Vrak, ktorý bol nájdený na ľadovci Knik, je späť v mestečku Palmer na "bezpečnom, zaistenom mieste", povedal miestnej televízii regionálny šéf NTSB Clint Johnson. "Príde tím šiestich až ôsmich ľudí, ktorí budú najskôr pracovať na vraku a podnikať ďalšie činnosti počas budúceho týždňa," vysvetlil Johnson. Dnes podľa neho zo Seattlu dorazí vyšetrovateľ poverený prípadom a nasledovať ho bude zvyšok vyšetrovacieho tímu.

Na ceste na Aljašku sú podľa Johnsona tiež dvaja špecialisti na vrtuľníky. Jedného vyslal konštruktér vrtuľníka, ktorým je firma Airbus, a druhého výrobca motora, spoločnosť Safran Helicopter Engines. "Bude tu veľa vecí, v ktorých budeme naďalej postupovať vpred, pokiaľ ide o vyšetrovanie nehody," uistil Johnson. "Zásadnou súčasťou toho samozrejme je, že si budeme môcť vrak s inžiniermi ohmatať," dodal Johnson. Trosky vrtuľníka sa podľa neho našli v nadmorskej výške okolo 6000 stôp (necelých 1830 metrov).

Vrak podrobne preskúmajú

Johnson uistil, že všetci experti vrak zdokumentujú a podrobne preskúmajú, aby odhalili prípadné vady alebo mechanické problémy, ktoré by viedli k nehode. Vyšetrovateľ pritom vyjadril úľavu, že sa vrak vôbec podarilo vyzdvihnúť - vzhľadom k poveternostným podmienkam v oblasti zrútenie, vrátane nebezpečenstvo lavín. "Sme šťastní, ba priamo nadšení, že sme dokázali vrak vyzdvihnúť," povedal hlavný vyšetrovateľ.

Helikoptéra Airbus AS350B3 so šiestimi ľuďmi na palube havarovala v oblasti ľadovca Knik v sobotu večer. Podľa všetkého narazila do svahu tesne pod hrebeňom, načo sa po zrázu zrútila asi o 250 metrov nižšie.

Vyšetrovanie tímu NTSB by mohlo okrem iného priniesť odpovede na otázku, prečo boli záchranári upozornení na nezvestný stroj až dve hodiny potom, čo vrtuľník spoločnosti Soloy Helicopters prestal vysielať satelitný sledovania signál.

Okrem 56-ročného Kellnera prišli pri havárii o život aj český tréner snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dvaja horskí vodcovia: Gregory Harms a Sean McManamy.