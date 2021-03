Nepríjemná predpoveď vedcov: Do roka bude potrebná nová generácia vakcín proti KORONAVÍRUSU

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Do roka budú potrebné nové alebo pozmenené vakcíny proti koronavírusu, keďže prvá generácia očkovacích látok sa môže stať neúčinnou v dôsledku výskytu nových variantov vírusu. Vyplýva to z prieskumu medzi vedcami, ktorý uskutočnila medzinárodná vakcinačná aliancia People’s Vaccine Alliance, informoval v utorok denník The Guardian.