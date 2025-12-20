Brazílsky prezident varuje: Vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele vyvolá humanitárnu katastrofu

BRAZÍLIA - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu na úvod summitu krajín skupiny Mercosur v Brazílii uviedol, že prípadný vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele vyvolá „humanitárnu katastrofu“.
Skupinu Mercosur tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj. Lulove vyjadrenia prišli v čase narastajúceho napätia medzi Washingtonom a Caracasom, ako aj po tom, čo americký prezident Donald Trump ponechal otvorenú možnosť vojny proti vláde venezuelského lídra Nicolása Madura. Americká armáda v posledných mesiacoch posilnila svoju prítomnosť v Karibiku a vykonala letecké útoky proti údajným plavidlám prevážajúcim drogy v regióne a v Tichomorí s tvrdením, že bojuje proti obchodovaniu s drogami, pripomína AFP.
Kampaň je údajne súčasťou úsilia o zmenu režimu
Maduro však tvrdí, že kampaň je súčasťou širšieho úsilia o zmenu režimu v Caracase. „Ozbrojená intervencia vo Venezuele by bola humanitárnou katastrofou pre celú hemisféru a nebezpečným precedensom pre svet,“ upozornil brazílsky prezident. Trump v rozhovore pre NBC News, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok, na otázku týkajúcu sa možnosti vojny odpovedal: „Nevylučujem to, nie.“
Lula vo štvrtok povedal, že je „veľmi znepokojený“ narastajúcou krízou na hraniciach Brazílie a je pripravený slúžiť ako sprostredkovateľ pri odvrátení prípadného ozbrojeného konfliktu, píše AFP. Osemdesiatročný Lula Trumpovi podľa vlastných slov povedal, že „veci sa nevyriešia streľbou, že je lepšie sadnúť si za rokovací stôl a nájsť riešenie“. Pri amerických útokoch na údajné lode s drogami bolo doposiaľ zabitých najmenej 104 ľudí, hoci Trumpova administratíva zatiaľ neposkytla žiadne konkrétne dôkazy o tom, že lode, na ktoré sa zamerala, prevážali drogy, konštatuje AFP.