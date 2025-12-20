Nemecký rezort vnútra tvrdí, že by mohli byť zakázané ďalšie symboly Hamasu

BERLÍN - Nemecké ministerstvo vnútra v sobotu uviedlo, že zoznam zakázaných symbolov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas môže byť ešte rozšírený.
„Zoznam symbolov v zákazových nariadeniach z 2. novembra 2023 nie je vyčerpaný, ale priebežne ho aktualizuje spolkové ministerstvo vnútra ako spolkový orgán pre zákazy,“ uviedol hovorca ministerstva. Dodal, že stíhanie súvisiacich trestných činov spadá do zodpovednosti štátnej polície a prokuratúry. Hovorca tiež uviedol, že opatrenia prijaté približne pred dvoma rokmi, týkajúce sa zákonov upravujúcich združenia, viedli k trestnému vyšetrovaniu osôb podozrivých z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii alebo podpory takejto organizácie.
Vtedajšia ministerka vnútra Nancy Faeserová v novembri 2023 v krajine zaviedla zákaz aktivít islamistického palestínskeho hnutia Hamas, ktoré je v Európe označované za teroristickú organizáciu, ako aj organizačný zákaz nemeckej pobočky propalestínskej skupiny Samidoun.
Zákazy oznámili krátko po útoku Hamasu na Izrael
Zákazy boli vtedajším kancelárom Olafom Scholzom oznámené krátko po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Ministerstvo vnútra v tom čase uviedlo, že Samidoun schvaľuje využívanie násilia na presadzovanie politických názorov a podporuje organizácie, ktoré hrozia útokmi.
Nemecká pobočka Samidounu vzbudila pozornosť verejnosti, po tom, čo niekto z ich radov rozdával sladkosti na ulici v berlínskej štvrti Neukölln po útoku Hamasu zo 7. októbra ako prejav radosti z tohto teroristického útoku, uviedli podľa DPA bezpečnostné orgány.