Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Nemecký rezort vnútra tvrdí, že by mohli byť zakázané ďalšie symboly Hamasu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/FooTToo)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Nemecké ministerstvo vnútra v sobotu uviedlo, že zoznam zakázaných symbolov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas môže byť ešte rozšírený.

„Zoznam symbolov v zákazových nariadeniach z 2. novembra 2023 nie je vyčerpaný, ale priebežne ho aktualizuje spolkové ministerstvo vnútra ako spolkový orgán pre zákazy,“ uviedol hovorca ministerstva. Dodal, že stíhanie súvisiacich trestných činov spadá do zodpovednosti štátnej polície a prokuratúry. Hovorca tiež uviedol, že opatrenia prijaté približne pred dvoma rokmi, týkajúce sa zákonov upravujúcich združenia, viedli k trestnému vyšetrovaniu osôb podozrivých z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii alebo podpory takejto organizácie.

Vtedajšia ministerka vnútra Nancy Faeserová v novembri 2023 v krajine zaviedla zákaz aktivít islamistického palestínskeho hnutia Hamas, ktoré je v Európe označované za teroristickú organizáciu, ako aj organizačný zákaz nemeckej pobočky propalestínskej skupiny Samidoun.

Zákazy oznámili krátko po útoku Hamasu na Izrael 

Zákazy boli vtedajším kancelárom Olafom Scholzom oznámené krátko po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Ministerstvo vnútra v tom čase uviedlo, že Samidoun schvaľuje využívanie násilia na presadzovanie politických názorov a podporuje organizácie, ktoré hrozia útokmi.

Nemecká pobočka Samidounu vzbudila pozornosť verejnosti, po tom, čo niekto z ich radov rozdával sladkosti na ulici v berlínskej štvrti Neukölln po útoku Hamasu zo 7. októbra ako prejav radosti z tohto teroristického útoku, uviedli podľa DPA bezpečnostné orgány. 

Viac o téme: NemeckoHamasZákaz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký minister zahraničných vecí
Rubio je presvedčený, že krajiny pošlú jednotky do stabilizačných síl v Gaze
Zahraničné
Ilustračné foto
Rokovania v Miami o ďalšej fáze prímeria: Cieľom je ukončiť jeho porušovanie v Gaze
Zahraničné
FOTO Ursula von der Leyenová
Dôležitý summit EÚ v Bruseli: Prebiehajú najintenzívnejšie diskusie o Ukrajine a Rusku
Zahraničné
Izrael zasadil tvrdú ranu:
Izrael zasadil tvrdú ranu: Hnutie Hamas priznalo smrť muža zodpovedného za výrobu zbraní
Zahraničné

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Popoluška ako národný poklad? V Nemecku áno, no režisér Vorlíček z výstavy nadšený nebol
Popoluška ako národný poklad? V Nemecku áno, no režisér Vorlíček z výstavy nadšený nebol
Prominenti
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Prominenti
Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Prominenti

Domáce správy

FOTO Nehoda v Prešove spôsobila
Linky MDH v Prešove premávajú po obchádzkach: Dôvodom je dopravná nehoda
Domáce
Robert Fico
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia
Domáce
FOTO Minister zdravotníctva Kamil Šaško
Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Martin napreduje podľa plánu, uviedol Šaško
Ekonomika
AKTUÁLNE VÁŽNA NEHODA na hlavnom ťahu: Zasahujú záchranné zložky, hlásia ranených VIDEO
AKTUÁLNE VÁŽNA NEHODA na hlavnom ťahu: Zasahujú záchranné zložky, hlásia ranených VIDEO
Regióny

Zahraničné

Paris France, March 6,
Prestrelka na Korzike: Polícia zastrelila muža, ktorý v obchode ostatných ohrozoval nožom
Zahraničné
Záťah polície v Ríme!
Záťah polície v Ríme! Zadržali 384 ľudí a približne 1,4 tony drog
Zahraničné
Munich, Germany - May
Nemecký rezort vnútra tvrdí, že by mohli byť zakázané ďalšie symboly Hamasu
Zahraničné
Brazílsky prezident Luiz Inácio
Brazílsky prezident varuje: Vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele vyvolá humanitárnu katastrofu
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Kim Basinger
FOTO slávnej Kim Basinger (72) po dlhej dobe: Wau! Stále je rovnako krásna
Zahraniční prominenti
7. kolo šou Pečie
Šou Pečie celé Slovensko zavalila KRITIKA: Ukrajinka vo finále... Nechutné, čo píšu diváci!
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: To nemohol spraviť sám!
Domáci prominenti
Kultová rozprávka Tri oriešky
Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO V tomto hoteli sú
Hotel pre milovníkov Vianoc: Stromček v izbe či Santa pri raňajkách TU majú 365 dní v roku! Kde sa nachádza?
Zaujímavosti
Dobrodružstvá v SeaWorld Adventure
NAJSMUTNEJŠIA kosatka sveta nie je len prezývka: V zajatí žije už viac než 50 rokov! Ľudia jej vzali slobodu
Zaujímavosti
Hviezdou slávnej fotografie má
Hviezdou slávnej fotografie má byť slovenský rodák: Jedna vec však nesedí
dromedar.sk
Cítite únavu už hodinu
Cítite únavu už hodinu po jedle? Možno robíte TÚTO CHYBU! Odborníci varujú, pozor by si mali dať najmä DIABETICI
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Biatlon
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box
VIDEO V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
VIDEO V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
Biatlon
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Lyžovanie

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Motivácia a produktivita

Technológie

Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Veda a výskum
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Armádne technológie
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Partnerské vzťahy
Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Epsteinove správy o Lajčákovi:
Zahraničné
Epsteinove správy o Lajčákovi: Vyšli na povrch nové detaily! Sexuálny predátor mal záujem o exministra!
Robert Fico
Domáce
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia
MIMORIADNE Vážna nehoda na
Domáce
MIMORIADNE Vážna nehoda na D1: Za volantom mal sedieť vysoký policajný funkcionár! Išiel s majákom
December, mesiac alkoholu! Na
Domáce
December, mesiac alkoholu! Na Slovákov striehne desivá opica, tieto RADY vás postavia opäť na nohy