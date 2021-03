KORONAVÍRUS Technici pri vstupe do bytu majú mať respirátor a mali by si umyť ruky

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Do domácnosti je vhodné vpúšťať iba pracovníkov s riadne nasadeným respirátorom. Po vstupe do obydlia by si mali ihneď umyť ruky. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.