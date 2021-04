Hoaxeri si našli bočné cestičky: Na podkopávanie vakcín im slúži zavádzajúca prezentácia faktov

WASHINGTON - Pravdepodobnosť úmrtia v dôsledku očkovania proti covidu-19 je takmer žiadna. Podľa čerstvých dát amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) má človek trikrát väčšiu šancu, že do neho udrie blesk. Ponuka príspevkov na sociálnych sieťach ale možno rozpráva trochu odlišný príbeh, uvádza americký verejnoprávny rozhlas NPR.

VIDEO Ktoré konšpiračné teórie o koronavíruse považujú vedci zo SAV za najbizarnejšie?

Analýza vykonaná NPR zistila, že články spájajúce vakcíny a úmrtia patria tento rok na internete k obsahu s najväčším ohlasom a šíria sa v miere, ktorá by mohla narušiť schopnosť ľudí posúdiť skutočné riziko pri očkovaní.

Hoaxeri si už našli bočné cestičky

Zistenia zároveň ilustrujú širší trend fenoménu internetových dezinformácií: V čase, keď sociálne siete začínajú odstraňovať zjavne nepravdivé tvrdenia na tému verejného zdravia, sa dezinformátori obracajú k faktom vytrhnutým z kontextu, aby podporili zavádzajúce naratívy.

Analytik Bret Schafer z medzinárodného združenia Alliance for Securing Democracy tento postup nazval "klamaním skrz pravdu". „Je to naozaj zákerný problém,“ myslí si profesor komunikačných štúdií z University of North Carolina Chapel Hill Deen Freelon. „Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá zaviedli tvrdé pravidlá proti dezinformáciám, neprijali ale podobne tvrdý prístup voči mystifikácii,“ uviedol.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Systém CDC pre evidenciu problémov spojených s vakcínami proti covidu-19 do začiatku minulého týždňa nedostal dôkazy priamo spájajúce injekcie s akýmkoľvek úmrtím. Napriek tomu takmer pre polovicu dní tohto roku platilo, že medzi nepopulárnejšími článkami spojenými s vakcináciou bola aspoň jedna správa o smrti po absolvovaní očkovania, ukazujú dáta od analytickej spoločnosti NewsWhip.

Ako tohtoročný najpopulárnejší materiál o vakcínach z analýzy vychádza správa denníka South Florida Sun Sentinel o lekárovi, ktorý zomrel niekoľko týždňov po tom, ako bol zaočkovaný. Článok, ktorý následne prevzal denník Chicago Tribune, explicitne uvádza, že žiadna súvislosť medzi očkovaním a úmrtím sa nepreukázala, správa napriek tomu na facebooku a twitteri nazbierala skoro päť miliónov reakcií, komentárov alebo zdieľaní.

Je zrejmé, že obsah spájajúci úmrtia s vakcínami má dosah, ktorý absolútne nezodpovedá súhrnným štatistikám. V Spojených štátoch dostalo aspoň jednu injekciu vakcíny proti covidu-19 viac ako 85 miliónov ľudí a zomrelo menej ako 0,0018 percenta z nich. Aj tento malý podiel zahŕňa ľudí, ktorí v čase očkovania trpeli vážnymi zdravotnými problémami. V USA bežne každý deň zomiera asi 8000 ľudí.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty

Podľa profesora Freelona však majú štatistiky pri šírení konšpiračných myšlienok mnohokrát menšiu váhu ako tragické príbehy. „Je to niečo, na čo pri ľudskom myslení narážame opakovane. Zdôrazňovanie šokujúcej anekdoty a následné prehliadanie štatistík, ktoré sú oveľa viac vypovedajúce,“ uviedol.

Zatiaľ najsilnejší bol výskyt príbehov o úmrtiach po vakcinácii na začiatku roka zhruba mesiac po štarte americkej očkovacej kampane. Ľudia v januári zbesilo pátrali po informáciách v snahe rozhodnúť sa, či očkovanie podstúpiť, a zároveň mali najväčšiu šancu, že narazia na príbeh spájajúci úmrtia s týmto očkovaním, ukazuje analýza NPR.

Medzi 7. a 20. januárom bola aspoň jedna správa v tomto duchu vždy medzi desiatimi materiálmi o vakcínach s najvyššími počtami reakcií. Do analýzy boli zahrnuté všetky články, ktoré mali slovo "vakcína" v titulku, prvom odseku alebo v metadátach.

Zvýšený dosah problematických článkov prišiel tiež okolo polovice marca, kedy sa rýchlo šírila správa o smrti pacientky v štáte Utah. Istá facebooková stránka s 20.000 fanúšikmi ju zdieľala s komentárom: "Vakcínu si nechám ujsť. Nezaujíma ma ničí názor ... toto je hrozivo smutné." Správca inej skupiny k článku poznamenal, že má "veľké starosti o tých, ktorí si to nechávajú pichnúť".

Ilustračné foto Zdroj: TASR/AP/Frank Augstein

Aktéri si všímajú medzery v boji proti dezinformáciám na sociálnych sieťach

Regulovať takýto obsah je pre digitálne platformy zložité, pretože dané príspevky majú pravdivé jadro. V Utahu skutočne zomrela žena, ktorá o štyri dni skôr dostala vakcínu. Sociálne siete dávajú jasne najavo, že nie sú ochotné zasahovať, keď ide o zdieľanie pravdivých, ale zavádzajúcich informácií. Medzery v boji proti dezinformáciám si všímajú americkí aj zahraniční aktéri.

Združenie Alliance for Securing Democracy nedávno vydalo správu, podľa ktorej ruské štátne médiá ako RT a Sputnik vydali viac ako stovku materiálov spájajúcich úmrtia s vakcínou proti covidu-19 od firmy Pfizer.

„Platformy sa pozrú na samostatný tweet od RT o tom, že v domove dôchodcov po zaočkovaní vakcínou od Pfizeru umrelo 23 ľudí, a nemôžu s tým nič urobiť, pretože technicky vzaté je to pravda, hoci je to hrubo zavádzajúce,“ hodnotil vývoj analytik Schafer. „Zdá sa, že toto je nová stratégia,“ dodal.