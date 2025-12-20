Linky MDH v Prešove premávajú po obchádzkach: Dôvodom je dopravná nehoda

PREŠOV - V Prešove v dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská - Volgogradská - Marka Čulena premáva od soboty až do odvolania päť liniek MHD po obchádzkových trasách. Ide o linky č. 12, 17, 29, 34 a 43. Informoval o tom Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP).
Linka č. 12 v smere Šidlovec obslúži zastávku MHD Odborárska a následne až zastávku Volgogradská. Zastávka Marka Čulena nie je obsluhovaná. V smere Sibírska linka obslúži zastávku Volgogradská a následne zastávku Októbrová. Zastávky Marka Čulena a Odborárska nie sú obsluhované. Linky č. 17, 29 a 34 premávajú obojsmerne cez náhradnú zastávku Clementisova. Zastávka Levočská nie je obsluhovaná.
Linka č. 43 v smere Fakultná nemocnica premáva po obchádzkovej trase cez Clementisovu ulicu. Po obslúžení zastávky Odborárska nasleduje zastávka Volgogradská. Zastávka Marka Čulena nebude obsluhovaná. "Linky č. 11, 18 a 23 premávajú po štandardných trasách," informoval DPMP.