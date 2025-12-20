Policajná prestrelka v New Yorku: Traja policajti skončili postrelení

ROCHESTER - V meste Rochester v americkom štáte New York dnes útočník postrelil troch policajtov, ktorí boli následne hospitalizovaní, informuje agentúra AP. Polícia pravdepodobného páchateľa zastrelila. Ďalší muž, ktorý hliadku zavolal, utrpel vážne zranenia.
Podľa šéfa miestnej polície Davida Smitha je jeden z postrelených policajtov v kritickom stave, ďalší dvaja utrpeli stredne ťažké a ľahké zranenia. Incidentu predchádzal spor medzi dvoma mužmi, ktorý prerástol do násilnej konfrontácie, uviedli úrady. Muž privolal políciu na miesto po tom, ako oznámil, že bývalý priateľ jeho partnerky sa pokúša vlúpať do jej domu a môže byť ozbrojený. Volajúci zároveň operátorom oznámil, že sám vlastní strelnú zbraň. Po príchode hliadky začal podľa Smitha podozrivý muž bez varovania na policajtov strieľať, pričom dvoch z nich zranil. Nasledovala prestrelka medzi policajtmi, útočníkom a mužom, ktorý incident nahlásil. Toho zasiahla guľka a je teraz v nemocnici vo vážnom stave.
Podozrivý sa následne pokúsil z miesta utiecť. Policajt, ktorý ho prenasledoval, ho dostihol o niekoľko ulíc ďalej, kde útočník znovu začal paľbu a strážnika zranil. Pri následnej prestrelke ranený policajt páchateľa zastrelil. Úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť zúčastnených osôb.