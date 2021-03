Papagáj vychovaný Amerikou: Sestra vodcu KĽDR odsúdila prezidenta Kórey za jeho prejav

Juhokórejský prezident, ktorý dlhodobo podporuje rozvíjanie vzťahov s Pchongjangom, predniesol v piatok reč, v rámci ktorej označil kroky brániace pokračovaniu dialógu medzi KĽDR a USA za "nežiaduce". Minulotýždňové odpálenie rakiet však priamo nekomentoval.

Kim Jo-džong neskôr juhokórejského lídra nazvala "papagájom vychovaným Amerikou" a jeho prejav označila za "vrchol drzosti", píše sa v jej vyhlásení, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra KCNA. Lídra Južnej Kórey však nenazvala priamo menom, pripomína AFP. Kimova sestra má v KĽDR relatívne vplyvné postavenie - nedávno jej vodca Severnej Kórey odovzdal časť právomocí. Dlhodobo tiež pôsobila ako jeho radkyňa.

Severná Kórea minulý piatok oznámila, že vo štvrtok otestovala nový typ navádzanej strely. Dve strely podľa správ severokórejských štátnych médií zasiahli cieľ pri východnom pobreží krajiny. Japonsko tvrdí, že išlo o balistické strely. Testovanie balistických rakiet, ktoré môžu potenciálne niesť aj jadrové hlavice, však zakazujú Severnej Kórei rezolúcie Bezpečnostnej rady (BR) OSN.

Severokórejskými raketovými skúškami sa vzápätí začal zaoberať sankčný výbor OSN. Toto rozhodnutie padlo na piatkovom mimoriadnom neverejnom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo na žiadosť Spojených štátov. Záležitosťou sa má teraz v priebehu utorka na mimoriadnom stretnutí zaoberať aj BR OSN.

Americký prezident Joe Biden už minulý štvrtok na svojej prvej tlačovej konferencii od nástupu do funkcie vyhlásil, že USA sú pripravené na "určitú formu" diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou, ich konečným cieľom však musí byť denuklearizácia Kórejského polostrova.

Biden však takisto upozornil Severnú Kóreu, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude pokračovať v ďalšom testovaní svojich balistických rakiet. Túto tému americká vláda podľa prezidenta konzultuje so svojimi partnermi a spojencami.

Prezident USA Joe Biden nemá v úmysle stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, pretože jeho prístup k Pchjongjangu bude "celkom odlišný" od línie, ktorú presadzoval jeho predchodca v úrade Donald Trump. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol Biely dom.

Severná Kórea v sobotu uviedla, že Bidenova vláda urobila nesprávny prvý krok a odhalila "hlboko zakorenené nepriateľstvo" kritizovaním toho, čo Pchjongjang označuje za "test sebaobrany". KĽDR narážala na situáciu, keď Spojené štáty v reakcii na nedávnu skúšku taktickej balistickej rakety krátkeho doletu požiadali o zvolanie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). Sankčný výbor BR OSN tento test potom kritizoval.

Na otázku, či by Bidenov diplomatický prístup k Severnej Kórei zahŕňal aj "zasadnutie s prezidentom Kim Čong-unom", ako to robil Trump, tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová uviedla: "Myslím si, že jeho prístup by bol úplne odlišný a nie je to jeho zámerom".

Trump mal s Kimom tri významné stretnutia a vymenili si niekoľko listov. Ich vzťahy však neskôr zmrzli a KĽDR vyhlásila, že sa nebude ďalej angažovať, pokiaľ USA neprestanú so svojou nepriateľskou politikou.