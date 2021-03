KORONAVÍRUS WHO je znepokojená: Situácia na Balkáne a v strednej Európe nie je priaznivá

Koronavírus sa stále šíri

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

KODAŇ - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že ju v súvislosti s pandémiou koronavíurusu obzvlášť znepokojuje najmä situácia na Balkáne a v krajinách strednej Európy. Počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, ako aj počet obetí tam patria podľa údajov WHO k najvyšším na svete, konštatovala na tlačovej konferencii v Ženeve Catherine Smallwoodová z európskej pobočky WHO.