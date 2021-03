KORONAVÍRUS WHO zatiaľ odporúča očkovať AstraZenecou: Ešte posudzuje údaje

Podané už boli milióny dávok tejto vakcíny, ale u malého počtu ľudí sa po zaočkovaní vytvorili krvné zrazeniny. To donútilo niektoré krajiny, vrátane troch najväčších štátov Európskej únie Nemecka, Francúzska a Talianska, pozastaviť očkovanie vakcínou od AstraZenecy. "Poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín starostlivo posudzuje najnovšie dostupné údaje o bezpečnosti tejto očkovacej látky," uviedla zdravotnícka agentúra OSN vo vyhlásení. "V súčasnosti WHO zastáva názor, že výhody vakcíny od AstraZenecy prevažujú nad jej rizikami, a odporúča, aby očkovanie zatiaľ pokračovalo," dodala organizácia. Zároveň zdôraznila, že keď už výbor ukončí svoje posudzovanie, WHO okamžite oznámi jeho závery.

Európska agentúra pre lieky (EMA), teda regulačný úrad EÚ, v utorok tvrdila, že nie sú žiadne dôkazy spájajúce spomínanú vakcínu so vznikom krvných zrazenín, odborne nazývaným tromboembolická príhoda. EMA tak reagovala po tom, čo viaceré krajiny pre obavy o zdravie ľudí pozastavili očkovanie touto vakcínou.

WHO uviedla, že pri hromadnom očkovaní je bežné, že krajiny po zaočkovaní ľudí hlásia aj prípadné nežiaduce udalosti. "To ešte nemusí znamenať, že tieto nežiaduce udalosti súvisia s očkovaním, ale je osvedčenou metódou vyšetrovať ich. Takisto sa ukazuje, že systém sledovania (zaočkovaných ľudí) funguje a že sa robia efektívne kontroly," upozornila WHO.

"Zaočkovanie proti covidu nepotláča inú chorobu ani nezastavuje úmrtia pre iné príčiny," dodala organizácia. "Je známe, že tromboembolické príhody sa vyskytujú často. Venózny (žilový) tromboembolizmus je celosvetovo treťou najčastejšou kardiovaskulárnou chorobou," dodala. WHO vyhlásila, že je v pravidelnom kontakte s EMA a regulačnými úradmi po celom svete, s ktorými si vymieňa najnovšie informácie o bezpečnosti vakcín proti covidu.