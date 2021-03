Nemecká polícia vykonala raziu proti prevádzačom a kupliarom

Policajný hovorca uviedol, že skupina prevádzačov prepašovala do Nemecka 58 ľudí, medzi ktorými boli aj deti. Za prevezenie do Nemecka si účtovali od 3500 do 8000 eur na osobu. Počas cesty sa museli migranti zdržiavať aj niekoľko dní v uzavretých kamiónoch.

Niekoľkých migrantov vrátane piatich detí našla polícia v meste Bernstradt a následne začala vyšetrovanie v spolupráci s Europolom. V rámci samostatnej operácie policajti prehľadali niekoľko budov v Berlíne, Hamburgu a obci Timmendorfer Strand na pobreží Baltského mora. Zamerali sa aj na nechtové a masážne salóny, kde páchatelia údajne nútili k prostitúcii ženy z Vietnamu.

"Máme informácie, že tieto prevádzky slúžili aj ako verejné domy," uviedol policajný hovorca. V rámci akcie zadržali v Berlíne aj 43-ročnú Vietnamku.