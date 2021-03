Hrozivá PREDPOVEĎ Nostradama na rok 2021: Mŕtvi ožijú! Príprava v USA na zombie apokalypsu

"Pôvodne to začalo ako nie-tak-celkom vážna propagačná kampaň, ako prilákať ľudí, aby sa začali zaujímať o spôsob, ako sa pripraviť na rôzne prírodné katastrofy. Ale ukázalo sa, že je tento spôsob naozaj veľmi účinný," uviedla CDC. "Vďaka heslu 'pripravte sa na zombie apokalypsu' sa nám darí osloviť širokú škálu obyvateľov a poučiť ich o príprave na všetky riziká," dodala.

A ak je teraz - ako veria niektorí vykladači Nostradamových predpovedí - zombie apokalypsa nablízku, potom by CDC mala skvelú príležitosť vyhlásiť: "My vám to hovorili."

Nostradamus v 16. storočí napísal: "Pár mladých ľudí: Napoly mŕtvy to začne. Aj napriek zášti spôsobia mŕtvi, že ostatní zažiaria. A na vznešenom mieste objavia sa mocné zlá."

Bizarná stránka má svoj dôvod

Aby sa ľudia mohli nachystať na krvavú, mäsožravú pohromu, ponúkajú stránky CDC linky na rad "produktov pre prípravu na príchod zombií", vrátane kresleného románu na stiahnutie, ktorý obsahuje užitočné tipy; plagátu na vytlačenie pre tých, ktorí by nevedeli, ako zombie vyzerá, aj rady pre učiteľov, ktorí by chceli do výučby zaradiť lekcie súvisiace s touto problematikou. Uviedol spravodajský server The New York Post.

Bizarná stránka pre prípravu na zombie apokalypsu vznikla na inak smrteľne vážnom serveri CDC v máji 2011. Jej strojcom sa stal šéf komunikácie CDC Dave Daigle, ktorý si robil obavy o to, koľko ľudí venuje správam a varovaniam CDC pozornosť.

"Blížila sa sezóna hurikánov, ktorá sa začína 1. júna," povedal vtedy denníku The Atlantic. "Rok čo rok sme vydávali rovnaké varovanie a ja som si hovoril, či ich ľudia vôbec čítajú. Mali sme na našich stránkach skvelé informácie o tom, ako sa pripraviť - ale pripravenosť a verejné zdravie nepatria medzi najpríťažlivejšie témy," dodal.

A preto vznikla stránka pripravenosti na zombie apokalypsu, ktorá z veľkej väčšiny odporúčala rovnaké rady a prípravy, ako varovanie pred hurikánmi. Rozdiel v záujme bol ale citeľný - návštevnosť na stránke sa strojnásobila, čo nakoniec server CDC nevydržal.

Ako zabiť zombie?

Avšak tí, ktorí sa skutočne pripravujú na zombie apokalypsu, rady CDC kritizujú s tým, že sa vôbec nevyjadrujú k osobitnému problému tejto pohromy.

"Jedna z prvých otázok, ktoré sme od ľudí pripravujúcich sa na zombie apokalypsu dostali, znela: 'Aké zbrane by ste proti nim odporučili'?" povedal Daigle. "Nezabúdajte ale, že my sme stredisko pre verejné zdravie. Nebudeme nikomu odporúčať zbrane. To necháme na ľuďoch z bezpečnostných zložiek," dodal.