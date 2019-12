Uznávaný profesor varuje: Apokalypsa, ktorá vyhubí ľudstvo, je len otázkou času

BELFAST - Existuje veľa teórií o tom, ako a kedy skončí život na našej planéte. Vedci tvrdia, že spomedzi všetkých scenárov je najväčšou hrozbou pre Zem pád asteroidu. Práve preto by podľa nich mali byť v tejto oblasti uskutočnené viaceré výskumy a experimenty, ktorých výsledky by dokázali nielen predpovedať, ale aj odstrániť hroziace nebezpečenstvo, prípadne eliminovať jeho následky.

Mnohí členovia vedeckej komunity sú presvedčení o tom, že koniec života na našej planéte je nezvratný a tak, ako sa kedysi začal, aj skončí. Pri svojich tvrdeniach sa opierajú o fakty súvisiace so vznikom a vývojom života na zemeguli. "Dopad asteroidu je to, čo nás zničí," vyhlásil profesor Alan Fitzsimmons z Queen's University v severoírskom Belfaste. Podľa neho sa zopakuje niečo podobné ako pred 66 miliónmi rokov, keď vesmírne teleso po dopade na Zem vyhubilo dinosaury.

Zdroj: thinkstock.com

Zem síce v najbližšom období neohrozujú žiadne väčšie vesmírne telesá, budúcnosť už ale môže byť celkom iný príbeh. Fitzsimmons preto hovorí o nutnosti spolupráce a zintenzívnení výskumu v tejto oblasti, ktorý by pomohol eliminovať nebezpečenstvo, prípadne ho úplne odvrátiť. Ľudstvo totiž nemá takmer žiadnu obranu proti dopadu asteroidov, čo len dokazuje jeho zraniteľnosť. Profesor zároveň upozorňuje na to, že ak prichádza hrozba z vesmíru, jej odvrátenie by sme mali hľadať práve tam. "Musíme sa pohnúť smerom k asteroidom, aby nás nezasiahli."

Astronómovia v súčasnosti sledujú takmer dvetisíc asteroidov, komét a iných objektov, ktoré môžu ohrozovať Zem. Okrem toho sa každý deň objavujú nové. Preto je podľa profesora dôležité, aby s vedeckými inštitúciami a vesmírnymi agentúrami spolupracovali aj amatérski astronómovia. Aj menšie padajúce objekty by totiž dokázali zlikvidovať celé mestá. V tomto smere by mohla urobiť obrovský krok vpred sonda, ktorá najneskôr v roku 2024 vyhodnotí pohyb asteroidového mesiaca. Odborníci dúfajú, že práve misia, ktorú vedie NASA spoločne s Európskou vesmírnou agentúrou, pripraví podmienky pre systém vychyľovania asteroidov. Astronómovia môžu misii pomôcť tým, že v oblasti Kuiperovho pásu nachádzajúcom sa za dráhou Neptúna identifikujú čo najväčší počet asteroidov.

Zdroj: Getty Images

Niektorí vedci však takýto postup spochybňujú a uprednostnili by vystrelenie atómovej bomby na vesmírne horniny, ktoré smerujú k našej planéte. Zatiaľ sa však musíme uspokojiť s vyhlásením NASA, podľa ktorého "nie je pravdepodobné, že v priebehu najbližších niekoľkých stoviek rokov zasiahne Zem nejaké veľké vesmírne teleso". Ku globálnej katastrofe by došlo, ak by Zem zasiahol asteroid veľký aspoň 914 metrov.