Zbraň v boji s covidom: VIDEO Bratislavská lekárka podala ivermektín 80 pacientom, výsledok vás ohromí

Janeková v rozhovore pre Novinky.cz priznáva, že keď jej do ambulancie začali chodiť pacienti s covidom-19, nevedela, ako im pomôcť. „Lieky, ktoré boli dostupné, nestačili. Začala som preto čítať a študovať, čo podávajú týmto pacientom v zahraničí. Tak som sa dočítala o ivermektíne,“ odvetila na otázku, ako sa dostala k danému liečivu. „Spočiatku to bolo tak, že pacienti si tento liek priviezli sami zo zahraničia, pretože v susedných krajinách ako sú Rakúsko a Maďarsko bol vo voľnom predaji,“ dodala.

V súčasnosti je ivermektín dostupný aj v slovenských nemocniciach i lekárňach, avšak len na lekársky predpis. „Ivermektín nie je liek na samotný covid. Je to podporný liek, ktorý bráni replikácii vírusu. Dosť záleží na tom, v akom stave sa pacient ku mne dostane. Spočiatku boli pacienti v ťažšom stave. Väčšinou už prichádzali so zápalom pľúc, keď mali na röntgene obraz mliečneho skla, ale saturácia ešte nebola natoľko znížená, aby museli ísť do nemocnice. Týchto pacientov som začala liečiť. To bolo tak pred štyrmi týždňami,“ uviedla Janeková.

Zdroj: Novinky.cz/Ivan Vilček

Ivermektín podľa doktorky pomohol každému jej pacientovi

Doktorka tvrdí, že nemá pacienta, ktorého stav by sa po podaní ivermektínu nezlepšil. „Každý z nich mi povedal, že len čo užil prvé dve dávky, už sa cítil oveľa lepšie. Jeden pacient, ktorý dostal ivermektín, je po smrti, ale ten mal veľmi ťažké koexistujúce ochorenia. Takže nezomrel na covid, ale s covidom. Stav ostatných pacientov sa výrazne zlepšil. Ani jeden z pacientov, ktorí sa liečili u mňa, sa nedostal do nemocnice. To je veľmi dobrý výsledok, a to boli aj pacienti v ťažkom stave,“ opísala Janeková.

Zdroj: Novinky.cz/Ivan Vilček

V kombinácii s ivermektínom dáva pacientom vo vyššej dávke vitamíny C a D spolu so zinkom a aspirínom. „Keď na základe výsledkov z odberu krvi zistíme, že prebieha bakteriálny zápal, pridáme antibiotiká. Ak pacient zle dýcha, pošlem ho na röntgen. Pokiaľ na röntgene vidíme rozbehnutý zápal pľúc v podobe obrazu mliečneho skla, pridávame celkovú kortikoterapiu, do ktorej patrí aj dexametazón. Je to veľmi komplexná liečba, pretože covid postihuje zápalom celé telo, takže nemôžeme liečiť len časť organizmu,“ doplnila.

Lacný liek podala už 80 pacientom, ani jeden neskončil v nemocnici

Ako povedala Janeková, dovedna ivermektínom liečila 80 pacientov. „Ani jeden z nich sa nedostal do nemocnice. Mala som dvoch hospitalizovaných pacientov, ale to bolo ešte na jeseň, kedy sme ešte o invermektíne nič nevedeli. Obaja sa vyliečili,“ podotkla bratislavská lekárka.

Ivermektín je na trhu už 30 rokov a podľa Janekovej nemá vedľajšie účinky. „Iba u jedného pacienta som mala nežiaduci účinok, ale on užil trojdňovú dávku naraz a mal z toho hnačku,“ vysvetlila.