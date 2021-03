Okamihy hrôzy na VIDEU: Smrť siedmich mladých ľudí pred očami šokovaných študentov

Najmenej sedem študentov sa zabilo pri páde zo štvrtého poschodia budovy bolívijskej univerzity. Pri incidente na univerzite v El Alto neďaleko La Paz bolo vážne zranených ďalších päť študentov, oznámila v utorok (miestneho času) bolívijská vláda. Nehoda sa stala po vylomení kovového zábradlia v budove.

Na videozáznamoch z incidentu bolo vidieť mnohých študentov v úzkej chodbe na ceste do auly. Je vidieť, ako sa zábradlie povoluje pod náporom davu a niekoľko študentov padá zo štvrtého poschodia na betónovú podlahu.

VIDEO nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a ľudí s citlivou povahou!

Bolivia: As a result of fighting at a university in Bolivia in South America, 5 students lost their lives and 3 students were injured when the iron barrier broke. Several students lost their lives as a result of the fighting that broke out at the University of El Alto. 02-03-2021 pic.twitter.com/aaYcoWwapW