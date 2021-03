FOTO Študentka skončila na koberčeku u riaditeľky školy: Kvôli svojmu oblečeniu... to myslia vážne?!

Christopher Wilson uviedol, že jeho 17-ročná dcéra Karis prišla jedného dňa domov v slzách. V škole jej totiž oznámili, že odev, ktoré má na sebe, môže spôsobiť, že sa učitelia mužského pohlavia budú cítiť nepríjemne. Jednej učiteľke dokonca pripomínal nočnú bielizeň. Študentka posledného ročníka strednej školy mala na sebe čierne šaty po kolená s čipkou a pod tým biely rolák s dlhými rukávmi. Škola tvrdila, že tým porušila dresscode. Podľa Wilsona je ale jej postoj absurdný a na oblečení svojej dcéry nevidí nič zlé.

Zdroj: Facebook/Christopher Wilson

"Moja krásna dcéra, študentka 12. ročníka, dnes odchádzala do školy s nadšením, dobrým pocitom zo samej seba, pripravená učiť sa. Sadla si do triedy, no po krátkom čase si ju všimla učiteľka, ktorá povedala, že jej oblečenie môže pôsobiť čudne na jej mužských kolegov," povedal rozčúlený otec vo videu, ktoré publikoval na Facebooku. Zamestnancov školy obvinil z prehnanej reakcie. "Myslím, že prvotné komentáre vychádzali z toho, že šaty mali čipku," pokračoval.

Učiteľka následne odviedla Karis z triedy a odprevadila ju do riaditeľne. Neskôr sa Christopher od riaditeľky dozvedel, že ona sama nepovažovala študentkine šaty za nevhodné. Vyhlásila ale, že učiteľka, ktorej zjavne prekážala čipka na nich, je "stará škola". Wilson priznal, že z celej situácie je frustrovaný a sklamaný. Zároveň dodal, že riaditeľka mu ukázala dresscode, ktorý zakazuje študentom nosiť oblečenie, "ktoré odvádza pozornosť od vyučovania alebo učenia sa". Školský obvod incident odmietol komentovať.