Kauza s exprezidentom Sarkozym ešte nie je na konci: Proti verdiktu sa zrejme odvolá na ESĽP

PARÍŽ - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy zvažuje, že sa proti odsúdeniu za korupciu odvolá na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP). Povedal to v utorok v rozhovore pre francúzsky denník Le Figaro, z ktorého citovala agentúra AFP.

"Nemôžem akceptovať odsúdenie za niečo, čo som neurobil," povedal na margo pondelňajšieho rozhodnutia súdu, ktorý ho odsúdil na tri roky odňatia slobody, z toho rok bezpodmienečne. V súlade s verdiktom však bude môcť Sarkozy požiadať o výkon trestu v domácich podmienkach, pričom bude musieť nosiť elektronický monitorovací náramok. Súdne rozhodnutie je podľa neho plné protikladov a "neposkytuje nijaký dôkaz, len hŕstku nepriamych dôkazov".

"Bolo by pre mňa bolestivé nechať odsúdiť svoju vlastnú krajinu, ale som na to pripravený, pretože je to cena za demokraciu," uviedol 66-ročný Sarkozy. O úmysle odvolať sa informovala ešte v pondelok tesne po vynesení rozsudku exprezidentova obhajkyňa Jacqueline Laffontová, ktorá verdikt označila za "mimoriadne prísny" a "úplne neopodstatnený". V rozhovore pre Le Figaro Sarkozy zopakoval, že neplánuje opätovne kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.

Sarkozy a jeho dlhoročný advokát Thierry Herzog boli odsúdení za pokus o podplatenie prokurátora Gilberta Aziberta v roku 2014 so zámerom získať tajné informácie o vyšetrovaní financovania predvolebnej kampane. Na oplátku mu ponúkali podporu pri jeho kandidatúre na prominentnú pracovnú pozíciu v Monaku. Azibert v inkriminovanom čase pôsobil na najvyššom odvolacom súde Francúzska. Zmienenú prácu v Monaku napokon nedostal. Herzog a Azibert dostali rovnaké tresty ako Sarkozy.

Súd konštatoval, že skutky v tomto prípade boli "obzvlášť závažné" v kontexte toho, že ich spáchal bývalý prezident, ktorý využil svoje postavenie na osobné účely. Navyše ako bývalý právnik veľmi dobre vedel, že ide o trestný čin. Sarkozy, ktorý bol prezidentom v rokoch 2007 - 2012, je obvinený aj z prijatia miliónov eur od bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na svoju predvolebnú kampaň v roku 2007 a prekročenia finančného limitu počas neúspešnej kampane v roku 2012. Proces v tejto veci sa začne koncom marca.