Biden telefonoval so saudskoarabským kráľom: Zdôraznil dôležitosť ľudských práv

Americký prezident Joe Biden

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden telefonoval vo štvrtok vôbec prvýkrát od svojho januárového nástupu do úradu so saudskoarabským kráľom Salmánom. Agentúra AFP poukázala na to, že telefonát sa uskutočnil krátko predtým, ako USA zverejnia svoju správu o vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.