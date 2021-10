Vdova po zavraždenom novinárovi vyzvala Bidena k činom: Budete týchto vrahov odmeňovať?

Hatice Cengizová pricestovala na tretie výročie od brutálnej vraždy jej manžela do Washingtonu a zúčastnila sa protestu pred saudským veľvyslanectvom, neďaleko amerického Kongresu. Tam odhalila portrét Chášukdžího v nadživotnej veľkosti, štylizovaného v podobe novinového článku.

Cengizová vyjadrila svoju nevôľu nad skutočnosťou, že Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa stretol so saudským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého americká tajná služba upodozrieva z objednávky vraždy. "Je toto to branie na zodpovednosť, ktorú sľuboval Biden?" spýtala sa Cengizová pri sviečkovej manifestácii, ktorú zorganizovali pravicové skupiny.

"Muhammad bin Salmán vzal Džamála mne a celému svetu. Budete ho brať na zodpovednosť alebo budete týchto vrahov odmeňovať?" položila otázku. Chášukdží, v Saudskej Arábii narodený rezident USA, bol známym a otvoreným kritikom saudskoarabského vedenia a pravidelne písal pre denník Washington Post. Zavraždený bol 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule tímom agentov vyslaným zo Saudskej Arábie.

Telo novinára sa nikdy nenašlo. Saudská Arábia najprv rozhodne odmietala, že by šlo o atentát, do ktorého by bola zapletená, neskôr tvrdila, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí konali na vlastnú päsť. Po neprehľadnom procese v Saudskej Arábii bolo päť Saudskoarabov odsúdených na trest smrti a traja dostali tresty väzenia. Vynesené rozsudky smrti boli neskôr zmenené.