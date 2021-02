Historické pristátie na Marse: Americký prezident chváli všetkých pracovníkov NASA

"Blahoželám NASA a každému, kto ťažkou prácou umožnil historické pristátie Perseverance," povedal. "Dnešok opäť raz potvrdil, že so silou vedy a americkej vynaliezavosti nič nie je za hranicami možností," oznámil na Twitteri prezident.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k