Dráma dubajskej princeznej: VIDEÁ zo zajatia, dcéra bohatého emira sa bojí o život!

Princezná Latífa (35), dcéra jedného z najbohatších a najvplyvnejších mužov SAE emira Muhammada ibn Rášida Maktúma, sa na verejnosti neukázala od marca 2018, keď sa neúspešne pokúsila z Dubaja utiecť na lodi. Na krátkych videách ju vidieť učupenú v rohu miestnosti, podľa jej slov v kúpeľni. BBC uviedla, že tieto videá boli natočené asi rok po jej nevydarenom pokuse o útek."Som rukojemníčkou a táto vila bola premenená na väzenie," hovorí princezná na videu, ktoré bolo pravdepodobne natočené na mobilný telefón.

"Vonku sa nachádzajú piati policajti a dve policajtky sú vo vnútri domu. Každodenne sa obávam o svoju bezpečnosť a svoj život," opisuje na jednom z videí Latífa. V ďalšom videu zas hovorí, že jej situácia "sa každý deň stáva zúfalejšou". Predstavitelia SAE bezprostredne po zverejnení článku a videí na žiadosť BBC o vyjadrenie nereagovali. Videá poskytla BBC princeznina fitnes trénerka a priateľka Tiina Jauhiainenová, ktorá jej pomohla aj s únikovým plánom. Práve priatelia Latífy sa rozhodli videá zverejniť pre obavy z toho, že im zo svojho zajatia prestala posielať tajné správy, píše BBC. Zároveň urgujú OSN, aby žiadala od SAE spresnenie stavu princeznej a miesta, kde sa nachádza.

Princezná Latífa sa v roku 2018 pokúsila utiecť zo SAE, jej loď však zastavilo komando pri pobreží Indie. Dubajská vláda neskôr informovala, že Latífu "priviezli naspäť", a zároveň zverejnili jej fotografie so slovami, že doma dostáva "všetku potrebnú starostlivosť a podporu". Na tajných videách adresovaných svojim priateľom však Latífa obvinila svojho otca z únosu a núteného návratu do SAE.

V správach tiež opisuje, ako bojovala s vojakmi, ktorí sa ju snažili násilne dostať preč z lode, a to, ako jej neskôr podali sedatíva a naspäť do Dubaja bola prevezená súkromným lietadlom, približuje BBC. Od dubajského emira v roku 2019 utiekla do Británie aj jeho exmanželka princezná Hája, kde požiadala súd o rozvod a ochranu ich maloletých detí pred vydaním do SAE. Britský súd minulý rok rozhodol, že emir nariadil únos svojich dvoch dcér z predchádzajúceho manželstva, Latífy a Šamsy, a zastrašoval svoju odlúčenú manželku Háju.