Situácia v Česku sa zhoršuje: Pribudlo 8745 nakazených, skoro o tisíc viac než pred týždňom

V českých nemocniciach je aktuálne 5990 ľudí s ochorením COVID-19, z toho 1130 je vo vážnom stave, alebo ich stav vyžaduje intenzívnu lekársku starostlivosť. V pondelok pribudlo aj najmenej 62 súvisiacich úmrtí a 388 vyliečených. Aktívnych prípadov nákazy je 102.475. Na vrchole epidémie, vlani v októbri, ich bolo vyše 122.000.

Väčšina epidemických parametrov v Česku vrátane tzv. reprodukčného čísla sa stále zhoršuje. Toto číslo sa nad hodnotou 1 drží prakticky už od začiatku februára. Keď klesne pod túto hranicu, bude to znamenať, že sa epidémia spomaľuje. V utorok malo hodnotu približne 1,05. Rizikové skóre protiepideického systému PES kleslo zo 77 na 72 bodov a vrátilo sa tak do štvrtého stupňa z piatich.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

V posledných dňoch v Česku mierne, ale trvalo rastie priemerný počet novonakazených na 100.000 obyvateľov za posledné dva týždne. Momentálne ich je 981. V ČR už od 27. decembra platia opatrenia najvyššieho, piateho stupňa pohotovosti. V pondelok pribudlo v ČR 14.168 zaočkovaných, celkovo ich je 466.578.

Situácia na nemecko-českých hraniciach sa upokojila

S miernym zdržaním treba aj v utorok z dôvodu kontrol a obmedzení vstupu do Nemecka rátať na hraničných priechodoch medzi spolkovou krajinou Bavorsko a Českom. Informovala o tom agentúra DPA. "Momentálne máme dopravnú zápchu v dĺžke 800 metrov a zhruba 20-minútovú čakaciu dobu," povedal v utorok ráno hovorca polície v bavorskom meste Selb.

Veľa vodičov z Českej republiky je podľa neho vracaných do vlasti, pretože nemajú so sebou negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý je podmienkou vstupu do Nemecka. Ďalší zase vopred nevyplnili digitálny vstupný formulár, ktorý je tiež povinný. Vodiči kamiónov podľa hovorcu zrejme o tejto povinnosti nevedia. Niektorí pendleri majú zase problém s tým, že ich zamestnanie, ktoré vykonávajú v Nemecku, nie je zaradené do zoznamu povolaní relevantných pre chod štátu.

Zdroj: TASR/Sebastian Kahnert/dpa via AP

Do Nemecka môžu pricestovať z Česka a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko, ktoré boli zaradené medzi oblasti so zvýšeným výskytom nebezpečných mutácií koronavírusu, len nemeckí občania, cudzinci s pobytom v Nemecku či pracovníci v poľnohospodárstve a zdravotnícky personál. Ďalšie výnimky sa týkajú rodinných dôvodov.

Na sasko-českých hraničných priechodoch sa kolóny v utorok ráno netvorili a situácia sa po pondelku, keď vodiči čakali hodiny v niekoľkokilometrových radoch, opäť normalizovala. Na hlavnom hraničnom priechode z Tirolska do Bavorska bola situácia v utorok ráno tiež pokojná. "Všetko ide plynulo," komentoval dopravnú situáciu na priechode Kiefersfelden/Kufstein hovorca polície v bavorskom meste Rosenheim.