COVID pozitívne dievčatko (†9) zomrelo v spánku: Srdcervúce slová rodiny!

Koronavírusová infekcia sa nevyhla ani deväťročnej Makenzie z amerického Texasu. Covid-19 jej bol diagnostikovaný 29. januára. S najväčšou pravdepodobnosťou sa nakazila na krúžku, ktorý navštevovala po škole.

Dievčatko nemalo bezpríznakový priebeh. Podľa rodičov ho sužovali bolesti hlavy a zvracanie. Nič však nenaznačovalo tomu, že ide o vážny priebeh covidu-19.

K tragédii došlo krátko po tom, čo Mackenziina mama Kristle uložila svoju dcérku do postele. Dieťa sa už nezobudilo. Zomrelo z noci na 2. februára.

Zdroj: FB/Kristle Gongora

Užialená rodina uviedla, že Makenzie mala okrem koronavírusu aj iné zdravotné ťažkosti. Na svoj vek bola aj veľmi drobná. Príčinu jej smrti má objasniť pitva. „Kenzie nemala nijaké respiračné problémy. Ani počas nákazy. Priebeh aj symptómy mala mierne,“ spomenula jej teta. O pár dní nato sa dostavila únava. „Kenzie sa v pondelok večer sťažovala na únavu. Švagriná ju uložila do postele. Keď ju v noci skontrolovala, zistila, že už nedýcha. Nemala pulz,“ doplnila ďalšia príbuzná obete.

Dievčatko bolo podľa jeho tety "maličké ako škriatok", no tiež "veľmi milujúce a láskavé". „V srdciach nám po Kenzie ostala obrovská diera,“ dodala.

Rodina je presvedčená, že pod Mackenziinu smrť sa podpísal koronavírus. „Čakáme na výsledky pitvy. No myslíme si, že smrť spôsobil covid-19. To ochorenie nemá nijaké vekové hranice. Je to niečo príšerné,“ skonštatovala príbuzná obete.