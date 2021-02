Zdravotníčka Ivana (43) odišla pracovať do Nemecka: Z tohto dôvodu už nemohla ostať doma

Do Nemecka začala Ivana dochádzať za prácou vlani v marci kvôli lepším pracovným podmienkam v porovnaní s tými, ktoré mala v nemocnici v Rumburku. "Hlavne kvôli hodinám, pretože tristo hodín mesačne na mňa bolo naozaj príliš," uviedla. Už po dvoch týždňoch sa ale dochádzanie kvôli koronavírusu skomplikovalo. Keď Česko uzavrelo prechod v Dolnej Poustevni, cesta sa výrazne predĺžila. So súčasnými opatreniami, ktoré zaviedlo Sasko, ale problém nemá, pretože hranice sú otvorené.

Zdroj: profimedia.sk

Nemocnica v Sebnitzi 43-ročnej Češkej okrem pravidelných testov ponúkla aj očkovanie proti covidu-19. "V Sebnitzi sa začalo očkovať 28. decembra. Ja som do práce prišla v pondelok 4. januára a hneď v stredu som už bola zaočkovaná," podotkla s tým, že druhú dávku by mala dostať budúci týždeň. Ivana vraj síce nie veľkým fanúšikom očkovania, ale keďže pravidelne prechádza cez hranice a okrem toho rada cestuje, šla do toho. Zdravotné komplikácie po očkovaní nemala žiadne. Akurát ju bolelo rameno, ako keď máte preťaženú ruku, ale to je pri vakcinácii normálne.

Nemocnica, kde pracuje, má v súčasnosti dve covidové oddelenia. Na jar, kedy bolo pacientov menej, bolo len jedno. Na obe oddelenia Ivana pravidelne dochádza snímkovať pacientov s pojazdným röntgenom.