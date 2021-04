Nemecký prezident Steinmeier si pripomenul výročie oslobodenia koncentračného tábora Buchenwald

"Bola to nacistická diktatúra a velenie, ktoré boli zodpovedné za najkrutejšie zločiny a genocídu, ale boli to ľudia, Nemci, ktorí to urobili iným ľudským bytostiam," povedal Steinmeier v príhovore v neďalekom meste Weimar. "Vďaka rozmanitosti skupín obetí, ktoré v tábore prišli o život, Buchenwald stelesňuje barbarstvo nacistov, navonok agresívny nacionalizmus tohto režimu, diktatúru v jeho vnútri i rasistický spôsob myslenia," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Rovnako ako vlani sa preživší holokaustu a ich rodiny pre koronavírusovú pandémiu týchto spomienkových ceremónií nemohli osobne zúčastniť. Pozostalí z rôznych častí sveta si namiesto toho pripomenuli výročie oslobodenia tábora počas nedeľnej online spomienkovej slávnosti. Tábor Buchenwald zriadili nacisti v júli 1937 na zalesnenom svahu neďalekého kopca Ettersberg. V prvom transporte bolo 300 mužov a postupne pribúdali ďalšie desaťtisíce. Ešte 7. apríla 1945, teda len niekoľko dní pred oslobodením, bolo v Buchenwalde 48.000 väzňov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

V rokoch 1937-45 prešlo bránami tohto koncentračného tábora takmer 280.000 väzňov z 36 krajín, pričom viac než 56.000 ich zahynulo. Koncentračný tábor Buchenwald, ktorý bol na konci druhej svetovej vojny najväčším na nemeckom území, oslobodili príslušníci 3. americkej armády 11. apríla 1945.