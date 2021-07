Najhroznejšia kapitola 20. storočia: Pred 80 rokmi začali nacisti s prípravou holokaustu!

Poľskí židia pochodujúci ulicami Varšavy

Zdroj: SITA/AP Photo, file

BERLÍN/PRAHA - Nemeckí nacisti a ich pomáhači zavraždili pri tejto totálnej, celosvetovej a ideologickej genocíde za necelé štyri roky (od leta 1941 do konca vojny v máji 1945) približne šesť miliónov Židov, teda asi dve tretiny Židov v Európe. Holokaust sa začal po prepadnutí ZSSR 22. júna 1941 na sovietskom území. Pred 80 rokmi, 31. júla 1941, bol praktickým prevedením "konečného riešenia židovskej otázky" poverený Reinhard Heydrich. To de facto znamenalo začiatok príprav na prenesenie holokaustu do celej Európy.