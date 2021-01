Milionári preleteli tisíce km: Ohrozili izolovanú komunitu, aby dostali vakcínu proti KORONAVÍRUSU

Dvojica mala podľa portálu yukon-news.com priletieť z Vancouveru do mesta Whitehorse a odtiaľ sa dostať súkromným lietadlom do Beaver Creeku, kde na klinike podával mobilný očkovací tím vakcínu Moderna izolovanej komunite približne 100 obyvateľov.

Na klinike údajne tvrdili, že sú zamestnanci miestneho motela a robia tam upratovačov. Jednotlivci žijúci a pracujúci na tomto území nepotrebujú mať yukonský doklad totožnosti. Akceptované sú aj zdravotné preukazy z iných jurisdikcií.

The @yukon_news has decided to name the two individuals who have been charged with breaking self-isolation to get the Moderna vaccine in Beaver Creek. CBC North and @xjackiehong broke the first story on Friday. https://t.co/LYbdb3ynzp