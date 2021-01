KORONAVÍRUS v Česku: V nedeľu pribudli ďalšie prípady, zomrelo 84 ľudí

Nedeľňajšie údaje o počte nakazených predstavujú najnižší nárast od 13. decembra, píše iRozhlas.cz. V ČR od začiatku pandémie podľa ministerstva zdravotníctva potvrdili 940.004 prípadov nákazy a 15.453 úmrtí.

Aktívnych prípadov je v súčasnosti 104.889. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 celkom 5621 ľudí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokles o 830. Súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému zostáva na úrovni 69 bodov, čo zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti. Opatrenia v ČR sú však na úrovni piateho stupňa.

Česká vláda by sa na pondelkovom zasadnutí mala zaoberať úpravami systému PES, ktoré by mali do platnosti vstúpiť od 1. februára, píše iRozhlas.cz.