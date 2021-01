V ostravskej nemocnici začali od pondelka testovať ľudí na KORONAVÍRUS zo slín

OSTRAVA - Česká Nemocnica AGEL Ostrava-Vítkovice začala od pondelka robiť PCR vyšetrenia pre potvrdenie ochorenia COVID-19 aj zo vzoriek slín. V utorok to potvrdila hovorkyňa nemocnice Radka Miloševská.

Laboratóriá AGELLAB dostali ako prvá spoločnosť na Morave povolenie Štátneho zdravotného ústavu robiť vyšetrenia nielen z výteru nosohltana, ale aj zo vzorky slín. Túto šetrnejšiu metódu odberu vzorky na test ponúka odberové miesto ostravskej nemocnice bezplatne. "Nová metóda odberu bola už otestovaná v rozsiahlej štúdii, ktorá preukázala dokonca vyššiu citlivosť než u klasického nepríjemného výteru z nosohltana. Metóda je plne schválená pre klinické použitie," uviedla vedúca laboratória klinickej mikrobiológie AGELLAB v Ostrave-Vítkoviciach Hana Bílková Franková v tlačovej správe zverejnenej na webe.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Spresnila, že v prvých týždňoch budú odoberať pacientom vzorku zo slín aj z nosohltana, aby si mohli výsledky porovnať a overiť si spoľahlivosť vyšetrenia a správnu techniku odberu slín. Stačí, aby ľudia niekoľkokrát zakašlali do rúška a potom vypľuli do malej skúmavky za pomoci lievika svoje sliny. "Pacient ale nesmie pred odberom fajčiť, piť, jesť alebo žuť žuvačku... Medzi ďalšie výhody patrí aj lepšia a dlhšia stabilita vzorky," vysvetlila Bílková Franková s tým, že výsledok testu bude dostupný v deň doručenia vzorky do laboratória. Novú testovaciu metódu vyvinula česká start-upová firma Diana Biotechnologies, s ktorou laboratóriá AGELLAB spolupracujú od začiatku druhej vlny pandémie.