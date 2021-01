EK navrhla pre nové mutácie KORONAVÍRUSU aktualizovať odporúčania voľného pohybu v EÚ

Návrh exekutívy EÚ stanovuje ďalšiu koordináciu v dvoch oblastiach, v ktorých sa členské štáty už dohodli na spolupráci: aktualizácia už dohodnutého cestovateľského semaforu pre mapovanie rizikových oblastí a sprísnenie opatrení pre cestujúcich prichádzajúcich z rizikovejších pandemických oblastí.

Aktualizácia cestovateľského semaforu znamená, že okrem už existujúcich zelených, oranžových, červených a sivých farieb EK navrhuje pridať "tmavočervenú" farbu na označenie oblastí, v ktorých sa koronavírus vyskytuje vo veľmi veľkej miere. Ide o regióny, kde je 14-denná miera pozitivity viac ako 500 prípadov na 100.000 ľudí.

Sprísnenie opatrení pre cestujúcich z rizikovejších oblastí, podľa oznámenia EK z 19. januára, znamená, že Európania majú upustiť od cestovania, ktoré nie je nevyhnutné, až kým sa epidemiologická situácia podstatne nezlepší. Týka sa to najmä ciest do a z tmavočervených oblastí. Členské štáty EÚ by mali zabezpečiť súlad s opatreniami, ktoré uplatňujú pri cestovaní na svojom vlastnom území. Od ľudí cestujúcich z tmavočervených oblastí by členské štáty mali vyžadovať, aby sa pred príchodom podrobili testom a podstúpili úradmi predpísanú karanténu.

Pretože sa kapacita testovania zvýšila, členské štáty by podľa EK mohli viac využívať testy pred vycestovaním osôb aj z oblastí, ktoré sú označené oranžovou, červenou alebo sivou farbou. Ľudia, ktorí sa vracajú do svojho domovského štátu, by mali mať možnosť absolvovať test po príchode do vlastnej krajiny.

Vzhľadom na riziká spojené s vysokým počtom nových mutácií vírusu eurokomisia na základe pokynov Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odporúča, aby sa členské štáty dohodli na prijatí, zachovaní alebo posilnení "nefarmaceutických zásahov", ako sú opatrenia na prácu z domu a dočasné uzavretie určitých podnikov predovšetkým v oblastiach klasifikovaných ako "tmavočervené".

Testy a karanténa by sa mali týkať aj zdravotníkov a ľudí z tmavočervených oblastí cestujúcich kvôli naliehavým rodinným či pracovným dôvodom. Členské štáty by mali dbať aj na posilnenie testovania, zvýšenie sledovania kontaktov nakazených osôb a sekvenovania pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19.

Komisia spresnila, že ľudia žijúci v pohraničných regiónoch by mali byť vyňatí z niektorých cestovných obmedzení. Ak často potrebujú prekračovať hranice z rodinných alebo pracovných dôvodov, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby absolvovali karanténu. Primeraná by mala byť aj frekvencia požadovaných testov. Ak je epidemiologická situácia na oboch stranách hranice podobná, nemalo by sa vyžadovať žiadne testovanie. Od pracovníkov v doprave, ktorých vystavenie bežnej populácii na cestách je zvyčajne obmedzené, by sa nemala vyžadovať karanténa a v zásade by mali byť vyňatí z testov súvisiacich s cestovaním.